Scontri a Torino | post shock di Sciretti Lega | Ci vuole un po’ di scuola

Scontri al corteo a Torino - post shock del consigliere : “Ci vuole un po’ di scuola Diaz” : "Le forze dell’ordine sono troppo limitate nei loro poteri. Ci vuole un po’ di scuola Diaz, Nessuna pietà, per queste persone" ha scritto il consigliere leghista Alessandro Ciro Sciretti commentando gli Scontri tra forze dell'ordine e manifestanti e le scene di guerriglia in città durante manifestazione di protesta di sabato.Continua a leggere

Torino - violenti Scontri tra anarchici e polizia per sgombero di un centro sociale -VIDEO : Pomeriggio e serata di violenta tensione a Torino dove si sono dati appuntamento circa 500 anarchici per un corteo partito da piazza Castello verso la zona nord della città. L'intenzione era di ...

Torino - Scontri anarchici in centro : 12 manifestanti fermati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Torino - lacrimogeni e idranti in centro città : Scontri anarchici-polizia : Tensione altissima durante il corteo degli anarchici a Torino organizzato per esprimere solidarietà contro lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria. Si sono registrati violenti scontri soprattutto ...