Quattro arresti in tre mesi | il recordman dei furti catturato a Napoli

"Quei bravi ragazzi" tutti casa e cocaina : Quattro arresti Aosta - L'operazione della Squadra Mobile scattata alle prime ore di oggi - ... : Era attiva soprattutto nel quartiere Cogne e nel centro storico di Aosta la banda di spacciatori sgominata dalL'operazione "Quei bravi ragazzi" della Polizia, scattata alle prime ore di oggi, giovedì ...

Profughi utilizzati e sottopagati per la sicurezza di concerti : Quattro arresti : Utilizzavano, con falsi decreti prefettizi, Profughi richiedenti asilo appena sbarcati dalla Libia, sottopagati e impreparati, per garantire la sicurezza di grandi eventi, fra cui i concerti dei Rolling Stones, Depeche Mode e Vasco Rossi. I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato quattro persone, fra Emilia e Lombardia, con le accuse di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, false attestazione a pubblico ufficiale e falso ...

Monza : richiedenti asilo picchiano e sequestrano mediatore culturale - Quattro arresti : Mattinata di follia in una cooperativa sociale di Carate Brianza (centro della provincia di Monza e Brianza). Giovedì 24 gennaio alcuni richiedenti asilo, ospiti della struttura, hanno preso in ostaggio un dipendente, un mediatore culturale di origine pakistana, e lo hanno minacciato e picchiato. Il caos si sarebbe scatenato in seguito al mancato pagamento del cosiddetto 'pocket money' relativo allo scorso mese di dicembre. In seguito ...

Salerno - bimba maltrattata e stuprata da familiari : Quattro arresti : Un susseguirsi di abusi e sfruttamenti che ha luogo all'interno della città di Salerno, dove una bambina è divenuta vittima dei propri genitori. Le generalità della famiglia e della minorenne non sono state rese note per motivi di privacy, ma le autorità locali hanno provveduto a fornire dettagli in merito a quanto accaduto all'interno del nucleo familiare. Secondo le dichiarazioni raccolte e le ricostruzioni dei fatti, la vittima viveva in uno ...

Mazzano - volano calci e pugni tra due uomini e due donne : Quattro arresti : Mazzano , Brescia, , 14 gennaio 2019 - Urla, spintoni e botte, rifilate anche ai carabinieri intervenuti per sedare la zuffa. E' successo all'alba di lunedì 14 gennaio in un appartamento a Mazzano , ...

Roma - mazzette a dipendenti comunali in cambio di pratiche edilizie veloci : Quattro agli arresti domiciliari : Bastava pagare e in pochi giorni si ottenevano le pratiche edilizie richieste. quattro dipendenti del Comune di Roma sono stati arrestati per aver messo in piedi quello che secondo il gip del tribunale di Roma era un “collaudato sistema corruttivo”. Su richiesta della procura, il giudice ha disposto nei loro confronti gli arresti domiciliari. A far scattare le indagini è stata la denuncia di un dirigente dello stesso Comune, che ha ...

Milano : Quattro arresti in bosco droga Rogoredo - sequestrati due etti eroina : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Sono quattro le persone arrestate dalla polizia da inizio anno nell'area boschiva vicina alla stazione ferroviaria di Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano. Gli agenti nel cosiddetto 'boschetto della droga' hanno sequestrato oltre due etti di eroina, 50 grammi di

Maxitruffa alla Nutella : 500mila euro di crema mai pagata - Quattro arresti : Ordinarono confezioni di Nutella alla Ferrero per 500mila euro, ma dopo la consegna del prodotto sparirono nel nulla senza pagare. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Bologna sul ...

Piazzavano droga a Catania - Quattro arresti a Librino : I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza i catanesi Salvatore Rotatore, 33 anni, Salvatore Gangi, di 30, Pietro Pulvirenti, di 20, e Alfio Riela, di 25, poiché ...

Bologna - vendevano la «droga dello stupro» nei locali : Quattro arresti : Più di tre litri di Ghb, il potente acido conosciuto come «droga dello stupro», e altre sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a Bologna dai Carabinieri, in un'indagine che ha portato all'...

Rimini - anziani maltrattati e picchiati in una casa di riposo : Quattro arresti : anziani maltrattati e percossi quotidianamente. È quanto hanno documentato i Carabinieri attraverso un centinaio di audio-video. Tutto questo avveniva in una casa di riposo di Rimini, 'Villa Franca'. Ora quattro persone sono agli arresti domiciliari, mentre per la quinta persona il Giudice ha stabilito il divieto di avvicinamento. anziani minacciati e picchiati Dai diversi audio e video, registrati dalle telecamere nascoste dai Carabinieri, si ...