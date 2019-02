Il 4 febbraio 1985 gli U2 suonarono per la prima volta in Italia in una Milano innevata

optimaitalia

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Il 4gli U2per lainavrebbe finalmente ospitato lo show della band irlandese che aveva conquistato il mondo, specialmente dopo la pubblicazione di "War!", il disco di Sunday Bloody Sunday che aveva suggellato l'ascesa di Bono Vox e soci nelle classifiche mondiali. In quei giorni, però, la grande nevicata dell'85 passata ormai alla storia aveva creato non pochi problemi, uno dei quali interessava proprio il concerto degli U2.Quando gli U2per lain, i 90 centimetri di neve caduti sutra il 13 e il 17 gennaio avevano fatto crollare la copertura del Palazzo dello Sport, come del resto era accaduto in altre costruzioni. L'impianto esisteva da appena nove anni e rappresentava la location più capiente per accogliere tutti i fan che avevano acquistato il biglietto. La scelta cadde sul Palatenda, un ...