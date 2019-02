Juventus | Ronaldo | ' Questo è il calcio'

Cristiano Ronaldo chiama a raccolta la Juventus - : Siamo consapevoli del fatto che tutto il mondo guarda la Juve, perché è la squadra migliore. Noi però dobbiamo stare tranquilli, perché il nostro sarà un grande anno. Zero preoccupazione, ho piena ...

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights e sintesi della partita. Bianconeri rimontati da Gervinho - Ronaldo non basta : La Juventus sta affrontando un momento di crisi: dopo essere stata eliminata dall’Atalanta in Coppa Italia con un sonoro 3-0, i Bianconeri hanno pareggiato col Parma per 3-3 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri volevano tornare al successo anche per rispondere al Napoli che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria e sembravano avere in tasca la vittoria prima dell’ultimo quarto ...

Juventus - Ronaldo : "Non siamo stanchi - però abbiamo fatto errori tattici" : Sappiamo che tutto il mondo guarda la Juventus perché siamo la squadra migliore. Noi siamo tranquilli e sappiamo che sarà un grande anno. Ci sono zero preoccupazioni, questa sarà un grande stagione ...

Juventus-Parma 3-3 : Ronaldo fa il bis - ma in extremis arriva Gervinho : Cristiano Ronaldo apre le danze nel primo tempo. Nella ripresa il raddoppio di Rugani, ma Barillà accorcia subito. Il solito CR7 rimette le cose a posto ma una doppietta di Gervinho rovina i piani di Allegri. Juventus vs Parma finisce 3-3. Bianconeri adesso a +9 sul Napoli in classifica

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...

Juventus-Parma 3-2 La Diretta Tris di Ronaldo. ma Gervinho di tacco riapre la sfida : Juventus e Parma sono le compagini protagoniste della partita del sabato sera di questa 22a giornata di campionato; i bianconeri, dopo la sofferta vittoria di Roma nello scorso turno di campionato ai ...

Juventus-Parma 3-3 - un Super Gervinho al 93° ammutolisce lo Stadium dopo una partita bellissima : fischi sulla capolista - Ronaldo non basta [FOTO] : 1/38 Fabio Ferrari/LaPresse ...

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. Gervinho risponde a Cristiano Ronaldo : E’ terminata 3-3 la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Parma, valida per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Sul rettangolo verde piemontese la Vecchia Signora è stata fermata dai ducali. Una doppietta di Cristiano Ronaldo e un gol di Daniele Rugani non sono state sufficienti per regalare i tre punti, viste le marcature dei parmensi firmate da Antonino Barillà e da Gervinho ...

Juventus-Parma 3-3 : Gervinho come Ronaldo - doppietta che gela i campioni : Bianconeri avanti con Cr7 nel primo tempo, poi in 4’ arrivano tre reti: raddoppia Rugani, Barillà riapre la partita, il portoghese ci riprova ma l’ivoriano agguanta il 3-3

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo : Juventus-Parma 1-0 - il lusitano calcia cadendo - la deviazione di Iacoponi inganna Sepe : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di ...

Juventus-Parma - la sblocca Cristiano Ronaldo : il portoghese buca… in caduta il portiere avversario [VIDEO] : Quinto gol nelle ultime cinque partite di campionato per Cristiano Ronaldo, che porta in vantaggio i bianconeri nel match con il Parma Cristiano Ronaldo sblocca il match dello Stdium tra Juventus e Parma, un acuto del portoghese piega a favore dei bianconeri la contesa dopo poco più di mezz’ora. Un gol strano quello di CR7 che, seppur in caduta, riesce a sorprendere Sepe costringendolo a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Ci ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di gennaio : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di gennaio e si tratta ancora una volta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...

Juventus - Joao Felix : 'Sogno di giocare con Cristiano Ronaldo' : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e Fabio Paratici scandagli il mercato europeo proprio per cercare i profili migliori. Uno dei nomi che sarebbero finiti sul taccuino bianconero è quello di Joao Felix. Il ragazzo classe '99 milita nel Benfica e oltre alla Juve piace anche a molto altro club stranieri. In particolare Joao Felix interessa al Manchester United, all'Atletico Madrid, al Borussia Dortmund e al Barcellona. Dunque la ...

Atalanta-Juventus 3-0 in numeri : Zapata gladiatore - Ronaldo invisibile : Atalanta-Juventus 3-0 è la sfida che non ti aspetti. E’il match in cui i bianconeri crollano sotto i colpi dell’armata di Gasperini, una macchina perfetta che ora festeggia e vola in semifinale dove sfiderà la Fiorentina, la quale nel pomeriggio ha travolto la Roma 7-1. I nerazzurri creano la bellezza di otto palle gol, come si legge sul report della Lega Serie A, contro le 5 dei bianconeri che in tutta la partita centrano la porta in un sola ...