Juventus giù in Borsa | scattano le prese di profitto

Juventus - UFFICIALE Caceres : in prestito fino a giugno : Juventus, UFFICIALE Caceres: arriva il nuovo difensore di Allegri – Nel giorno della partenza di Benatia arriva anche l’ufficialità di Martin Caceres. Il difensore uruguagio ex Lazio torna in bianconero per la terza volta in carriera: la società ha comunicato pochi minuti fa la chiusura dell’affare che porta il difensore nuovamente a Torino. “Caceres is […] L'articolo Juventus, UFFICIALE Caceres: in prestito fino a ...

Calciomercato Juventus : Juan Mata a costo zero per giugno è più di un'idea (RUMORS) : Dopo i rumors che vogliono Alaba molto vicino alla squadra torinese per giugno, la Juventus sembrerebbe essere molto interessata a Juan Mata, centrocampista spagnolo in forza al Manchester United. Paratici, infatti, starebbe sondando il terreno per un acquisto a costo zero, andando ad offrire alla mezzala iberica un contratto per le prossime stagioni. La concorrenza delle big europee è molto alta, ma la Vecchia Signora ci ha abituato a grandi ...

Juventus - Eriksen dovrebbe arrivare a giugno : è il preferito di Allegri : Juventus Eriksen – Paratici vuole piazzare il colpo a sorpresa e, infatti, si è inserito nell’asta per arrivare al top player del Tottenham Eriksen. Il calciatore danese del Tottenham piace molto ai bianconeri e altra mezza Europa. E’ un giocatore in scadenza 2020 che in estate può diventare un obiettivo interessante e non solo per […] L'articolo Juventus, Eriksen dovrebbe arrivare a giugno: è il preferito di Allegri ...

Allegri valore aggiunto della Juventus - ma il suo futuro è un rebus : Uno dei punti di forza della Juventus è Massimiliano Allegri. Arrivato a Torino nel luglio 2014, dopo l'improvviso abbandono di Antonio Conte, ha saputo conquistare a suon di trofei il pianeta bianconero, che in principio era molto scettico sulle sue capacità. Oggi il tecnico livornese vanta un palmares che mira a superare quelli di altri mostri sacri della panchina zebrata del calibro di Trapattoni e Lippi. Il palmares Il suo modus operandi è ...

Calciomercato Juventus - rottura con Solari : vicino Isco per giugno (RUMORS) : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero volerà oggi per Gedda (Arabia Saudita), dove il 16 affronterà il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. La dirigenza della Juventus, però, sta lavorando con grande attenzione sul mercato ed è molto vicina all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista che milita nelle fila dell'Arsenal. Fabio Paratici avrebbe trovato l'accordo con il ...

Daily Mail : 'Khedira via dalla Juventus a giugno?' : TORINO - Indiscrezioni dall'Inghilterra: secondo il Daily Mail, Sami Khedira potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il centrocampista classe 1987 ha rinnovato da poco il suo legame in ...

Calciomercato Juventus - per giugno sarebbe molto vicino Alaba (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto attiva in questo momento e sta trattando vari giocatori. Andrea Agnelli e Fabio Paratici avrebbero praticamente chiuso con l'Arsenal per Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che piace moltissimo a Massimiliano Allegri. Per lui sarebbe già pronto un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione; la Juventus sta lavorando per cercarlo di ...

Calciomercato Juventus : accordo raggiunto per Ramsey : Juventus-Ramsey: accordo raggiunto. Questo è ciò che titolano i maggiori giornali inglese, che confermano la trattativa tra Juventus e Arsenal. Il noto giornale inglese "Guardian", afferma che il centrocampista gallese si aggregherà ai bianconeri a giugno, ma non è da escludere il suo trasferimento già in questa finestra di Calciomercato. Le visite mediche sono fissate per domenica, dopo la sfida tra Bologna e Juventus di sabato valida per gli ...

Borse - scattano i realizzi. A Piazza Affari giù Azimut - bene Juventus : Andamento Piazza Affari FTSE Mib A preoccupare il mercato c'è il rallentamento dell'economia cinese, con l'inflazione in rallentamento e i prezzi alla produzione che hanno segnato l'aumento più ...

Juventus e Milan - un doppio ex giudica il mercato - : ... possibile acquisto-manifesto del mercato 2019: 'Lo conosco bene - ha spiegato Aquilani - perché quando ero più piccolo ho avuto un approccio con Wenger e con il mondo Arsenal. E' un colpo ...

CALCIOMERCATO Juventus/ Ultime notizie - il blaugrana Jordi Alba nel mirino ma solo per giugno : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 6 gennaio 2019: spunta l'idea Jordi Alba dal Barcellona ma solo per la finestra di giugno del mercato.

