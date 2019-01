Salvini: migranti usati a fine politico

: Mara Venier: 'Ha ragione Salvini, bisogna mettere dei paletti. Non solo l'Italia deve accogliere i migranti' - HuffPostItalia : Mara Venier: 'Ha ragione Salvini, bisogna mettere dei paletti. Non solo l'Italia deve accogliere i migranti' - marcofurfaro : In Italia, Salvini e Di Maio vogliono ricollocare i migranti in Europa. In Europa, Lega e M5S votano contro il ric… - fattoquotidiano : Migranti, contestatrice solitaria contro Salvini. La donna, con la bandiera arcobaleno sulle spalle gli urla “assas… -

"Abbiamo elementi concreti per affermare che,mettendo a rischio la vita delle persone a bordo,il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disobbedito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!),prove che verranno messe a disposizione dell' autorità giudiziaria.".Lo dice il ministro dell'Interno, aggiungendo che "sarebbe un crimine" e una volontà di usare iper fini politici. Poi: "Parlamentari italiani non rispettano le leggi? Mi spiace per loro".(Di domenica 27 gennaio 2019)