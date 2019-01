Lecce | precipita ultraleggero sulla provinciale | si temono 2 morti

Lecce - paura per un 67enne : precipita dagli scogli davanti agli amici e scompare in mare : Decine di persone sono impegnate nelle ricerche di un uomo di 67 anni di Gagliano del Capo, scomparso in mare questa mattina mentre risaliva la scogliera nella zone del Ciolo, sulla costa tra Gagliano e Leuca. L'uomo era andato a pesca con alcuni amici quando è caduto rovinosamente, finendo in mare.Continua a leggere