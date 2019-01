Sant' Agata 2019 | il video ufficiale

Sicilia - la reliquia di Sant'Agata in tour nei paesi terremotati : Il reliquiario con il braccio di Sant'Agata, Patrona di Catania, è stato portato ieri pomeriggio a Fleri e a Pisano, le due frazioni di Zafferana Etnea, nel catanese, colpite dal terremoto di Santo ...

La reliquia del Braccio di Sant’Agata in visita nelle zone terremotate della diocesi di Catania : Domenica scorsa, dalle 16.30 alle 19.30, la reliquia del Braccio di Sant’Agata, è stata portata a Fleri e a Pisano, nei

La Reggina torna a casa - il Sant’Agata riapre le porte al club amaranto : le condizioni del centro sportivo [FOTO - VIDEO e INTERVISTA] : 1/35 Foto StrettoWeb / Salvatore Dato ...

La Reggina torna al Sant’Agata - Antonio Girella a CalcioWeb : “accordo trovato subito - la nuova società punta in alto” : E’ una giornata storica per la Reggina. Oggi è il compleanno del club amaranto, 105 anni di storia ma soprattutto un futuro che si preannuncia pieno di soddisfazione. In poco tempo il club è passato dall’inferno al Paradiso, prima il serio rischio fallimento, poi l’arrivo dell’imprenditore Luca Gallo, nella giornata di ieri è andato in scena il closing, poi è arrivata l’ufficialità di un progetto che si ...

Festa di Sant’Agata - Comitato presenta tutti i regolamenti : “Una Festa con regole chiare ed un’attenzione sempre maggiore alla compostezza, all’ordine e alla legalità è sicuramente una Festa più

Apertura straordinaria del Sacello di Sant’Agata : Anche quest’anno, per la gioia dei tanti Devoti, sabato 12 gennaio, ci sarà l’Apertura straordinaria del Sacello di Sant’Agata presso

Verso Sant’Agata. “Concittadini della martire Agata : conversione e Santità” : Al via le Celebrazioni e incontri di Catechesi nei mercoledì del mese di gennaio per tutti i “Devoti” e i Soci delle Associazioni Agatine. Ecco il programma: CATTEDRALE, Cappella

Atmosfera di Natale con la Musica Barocca alla Badia di Sant’Agata : L’Atmosfera tenera e sentimentale della “Pastorale per la Notte di Natale” di Johann David Heinichen (1683-1729) ha connotato con fili

Imperia : finisce fuori strada con l'auto. Mobilitazione di soccorsi a Sant'Agata : Immagine di repertorio 118, Croce Bianca e Vigili del Fuoco in azione questa sera per un incidente stradale in via Fontana Rosa, nella frazione di Sant'Agata a Imperia. Un uomo ha perso il controllo ...

Sant'Agata Bolognese - Museo Lamborghini - ecco perché visitarlo - FOTO GALLERY : Aperto nel 2001 per volontà della nuova gestione Audi, che ha acquisito la Casa nel 1998, e rinnovato completamente nel 2016, il Museo Lamborghini è un must-see in terra emiliana, tra i migliori poli museali dedicati alle quattro ruote. Si trova a SantAgata Bolognese (BO), proprio dove nascono le leggendarie macchine del Toro, e ospita le auto che hanno fatto la storia del marchio, di serie e non. Nella nostra rassegna, dove troverete ...

Sant'Agata Bolognese - Museo Lamborghini - ecco perché visitarlo - FOTO GALLERY : Aperto nel 2001 per volontà della nuova gestione Audi, che ha acquisito la Casa nel 1998, e rinnovato completamente nel 2016, il Museo Lamborghini è un must-see in terra emiliana, tra i migliori poli museali dedicati alle quattro ruote. Si trova a SantAgata Bolognese (BO), proprio dove nascono le leggendarie macchine del Toro, e ospita le auto che hanno fatto la storia del marchio, di serie e non. Nella nostra rassegna, dove troverete ...

Sant'AGATA MILITELLO " La Procura di Patti apre un fascicolo sul CineTeatro Aurora : Inoltre, la Polizia del Commissariato santagatese, nei giorni scorsi avrebbe richiesto tutti gli atti inerenti l'agibilità dell'Aurora, verbali della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli. Il ...

Lamborghini Urus ST-X Concept - La versione da corsa della Suv di Sant'Agata : Il fatto di essere la sport utility più performante del pianeta, evidentemente non era abbastanza. Ecco quindi che la Lamborghini Urus diventa ST-X Concept , presentandosi in un'inedita veste da competizione che anticipa ...