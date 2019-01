Lazio-Juventus, Pjanic e Khedira vogliono essere in campo

lanotiziasportiva

: #Juventus: #Pjanic, #Cancelo (affaticamento al polpaccio sinistro) e #Khedira salteranno la trasferta di Roma contro la #Lazio @GoalItalia - romeoagresti : #Juventus: #Pjanic, #Cancelo (affaticamento al polpaccio sinistro) e #Khedira salteranno la trasferta di Roma contro la #Lazio @GoalItalia - Sport_Mediaset : #Juventus, trasferta sul campo della #Lazio a caccia di altri record. La capolista è una macchina perfetta, il rec… - brfootball : Milan ? Torino ? Genoa ? Bologna ? Lazio ? Parma ? Empoli ? Chievo ? Juventus ? Fiorentina ? -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La seconda giornata di ritorno della Serie A 2018/2019 offre anchetra i match clou.Tutto quasi pronto percon i due allenatori che stanno già pensando ai rispettivi 11 da mandare in. Tra i due allenatori, Massimiliano Allegri potrebbe far fronte ad una grossa emergenza. L’allenatore bianconero, infatti, corre il rischio di dover fare a meno di Miraleme Sami. Ai due, tuttavia, potrebbe aggiungersi anche Joao Cancelo. Il portoghese è alle prese con un affaticamento al polpaccio sinistro, accusato subito dopo la partita di Supercoppa contro il Milan.Da sottolineare che nulla è ancora di deciso., come riportato da Sportmediaset, sta smaltendo il versamento al polpaccio mentresta provando a smaltire la contusione rimediata nella rifinitura pre-partita contro il Chievo Verona., ...