ilfattoquotidiano

: Disobbedienti, su Loft il racconto della bidella che denunciò i maltrattamenti sui bambini nell'”asilo delle violen… - Cascavel47 : Disobbedienti, su Loft il racconto della bidella che denunciò i maltrattamenti sui bambini nell'”asilo delle violen… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) “Incitava i bambini grandi a picchiare quelli più piccoli: ‘Se lui ti ha dato uno schiaffo, tu dagliene due’. Poi se due non bastavano, gliene dava altri tre, quattro”. A raccontare e denunciare ciò che accadeva all’internoscuola per l’infanzia “San Romano”, nel quartiere Portonaccio di Roma è Barbara Nasso, protagonistasesta puntata – intitolata “L’asilo delle violenze” – di “” – il format televisivo condotto da Andrea Franzoso (autore de “Il Disobbediente”, ed. PaperFIRST, e del libro per ragazzi “#Disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione”, edito da De Agostini) e realizzato daProduzioni.Una vicenda che ci porta nella Capitale, in una scuola materna a due passi dalla Tiburtina, dove una stimata maestra, Franca Mattei, nascondeva un secondo volto, che solo i ...