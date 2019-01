Luigi Miseferi si commuove in diretta parlando di Giacomo Battaglia | “Dorme un sonno

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 gennaio 2019) In molti ricordano il due comico reggino formato dache tanto hanno fatto sorridere al Bagaglino. Tra le loro imitazioni più amate quelle di Sandro Ciotti e Bruno Vespa. I due sono stati per anni una coppia inossidabile, anche grazie e molti spettacoli teatrali. E propriosi è commosso, ospite della trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni, nel raccontare come mai nell’ultimo periodo i due non appaiono più insieme.“Da circa dieci anni a questa parte abbiamo intrapreso, nonostante siamo rimasti un duo, anche carriere individuali quindi capitava che quando uno di noi si recava sul posto di lavoro la gente chiedeva “e l’altro dov’è?”. Purtroppo nell’ultimo periodo questa è una domanda che mi fanno in modo insistente sia le persone che mi incontrano che sui social e sinceramente mi fa molto male dover ...