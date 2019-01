Negroni cocktail | tre ricette da provare subito

gqitalia

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Alla sua sesta edizione l'annuale Campari Barman Competition ha scelto come cuore della sfida per la finalissima il, che nel 2019 'compie' 100 anni. Un'occasione storica che è valsa una trasferta fino a Firenze, dove ilè nato - il Conte Camillone fece la richiesta al bartender Fosco Scarselli del Caffè Casoni di Via de' Tornabuoni -, e dove il Cinema Odeon si è fatto palcoscenico (rosso Campari) per definire il podio di quella che è una vera e propria caccia alle nuove rising star da tenere d'occhio e far crescere all'interno della Campari Academy. I finalisti sono stati valutati nell'esecuzione delclassico (da farsi in 1 minuto) e nella creazione estemporanea di una sua variante al passo con i tempi e i gusti del 2019 (da ideare e farsi in 7 minuti e due 'porzioni'). Ecco di ...