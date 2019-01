Business degli outlet | nel 2015 le fiamme gialle di Trani volevano indagare sul socio di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019), fine dicembre, inizi di gennaio 2016. Il maggiore delleCarmelo Salamone entra in un ufficio del tribunale con vista sulla splendida cattedrale e sull’Adriatico. In mano ha delle carte, che mette sul tavolo di Antonio Savasta, il pm titolare di un’indagine su delle fatture false. Emesse da piccoli imprenditori pugliesi (Dimonte, Rizzitelli, Belgiovine), incassate da grossi nomi fiorentini: si tratta di almeno 6,5 milioni di euro per operazioni inesistenti. Ma il magistrato ha deciso che non vuolela sponda toscana dell’operazione. A Salomone qualcosa non torna. E i suoi sospetti aumentano quando, nel dicembre, legge un articolo del Fatto Quotidiano pubblicato il 19 settembre: si dà conto dei progetti di un imprenditore di origini barlettane che ha avuto grande successo in Toscana con glidi lusso del gruppo Kering e ora ...