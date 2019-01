Nel finale di Ray Donovan 6 arriva il riscatto per il protagonista? Sacrifici e passi

Coppa Italia : Torino-Fiorentina 0-2 - doppietta di Chiesa Nel finale : Decide Chiesa, Fiorentina ai quarti di Coppa Italia, il cammino del Toro finisce qui. Decide Federico Chiesa, figlio d'arte, che del babbo Enrico ha la classe e il carattere. Il suo gol arriva a ...

Sci di fondo – Pellegrino cade Nella volata finale e fallisce la rimonta : è decimo insieme a Noeckler : Federico Pellegrino cade nella volata finale provando la grande rimonta: è decimo con Noeckler nella team sprint di Dresda L’Italia lascia Dresda senza podi. Federico Pellegrino cade all’ingresso del rettilineo conclusivo nella finale della team sprint e per gli azzurri sfuma la possibilità di un podio, obiettivo della vigilia. Anche restando in piedi, in ogni caso, sarebbe stata dura entrare tra i primi tre per il campione ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo - niente finale per le azzurre Nel team sprint di Dresda : L’Italia si ferma in semifinale nella team sprint di Dresda: Laurent e Scardoni chiudono al settimo posto la propria batteria L’Italia si ferma in semifinale nella prima team sprint femminile di Coppa del Mondo della stagione. Greta Laurent e Lucia Scardoni erano impegnate nella seconda batteria a Dresda e hanno chiuso al settimo posto con un ritardo di 38″07 da Svezia I, che ha passato il turno insieme a Stati Uniti I e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler in finale Nella team sprint! : Soddisfazione per l’Italia maschile nelle eliminatorie della team sprint di Dresda: Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler si qualificano per la finale con il miglior tempo di ripescaggio, ottenuto in una seconda semifinale nettamente più veloce della prima, che ha invece visto uscire di scena Stefan Zelger ed Enrico Nizzi. Fuori, invece, le donne, con Greta Laurent e Lucia Scardoni. nella prima semifinale maschile il gruppo dei 12 team ...

Prime anticipazioni su Criminal Minds 15 - chi tornerà Nell’ultima stagione per il gran finale? : Criminal Minds 15 sarà la stagione d'addio per il procedural di lungo corso di CBS, che si concluderà dopo aver raccontato dal 2005 le avventure del gruppo di criminologi dell'FBI specializzati nel profilare feroci serial killer. Appena terminate le riprese della quattordicesima stagione, inizieranno quelle dell'ultima, che sarà composta da soli dieci episodi e andrà in onda tra il 2019 e il 2020 negli Stati Uniti (e in Italia su FoxCrime a ...

Short Track – Europei Collalbo - Valcepina d’argento Nella finale dei 500 metri donne : Martina Valcepina si prende un argento agli Europei di Short Track a Collalbo: l’azzurra dietro a Natalia Maliszewska Martina Valcepina nella seconda giornata degli Europei di Short Track a Collalbo vince l’argento nella finale A dei 500 metri donne. L’azzurra, dopo la lotta contro due olandesi, approfitta dello scontro tra le due atlete per balzare al secondo posto e mettersi alle spalle della polacca ...

NBA - Luka Doncic pazzesco Nella vittoria di Dallas a Minnesota : il VIDEO del finale di gara dominato dallo sloveno : Luka Doncic continua ad impressionare tutta l’NBA, un primo anno così non si vedeva davvero da molto tempo Luka Doncic pazzesco questa notte in casa di Minnesota, dove i suoi Mavericks hanno vinto 119-115. Un successo all’interno del quale il baby fenomeno sloveno ha messo a segno 29 punti, 12 assist ed 8 rimbalzi, ma le cifre dicono poco di quanto è accaduto nel finale di gara punto a punto, nel quale Luka Doncic ha dominato ...

Rugby - Guinnes PRO14 – Zebre caparbie - ma i francesi trovano il bonus Nel finale e si qualificano : Zebre caparbie a la Rochelle ma la formazione francese trova il bonus all’83° minuto e si qualifica Dopo tre sconfitte consecutive nel Guinness PRO14, le Zebre sono tornate in campo questa sera allo Stade Deflandre de La Rochelle nella sfida del girone 4 della Challenge Cup. Per tenere aperte le speranze di passaggio del turno i bianconeri dovevano cercare il successo o comunque punti in riva all’Oceano Atlantico nell’ultima ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano ripresa Nel finale e poi battuta al supplementare dal Klagenfurt : Per Bolzano arriva la quarta sconfitta consecutiva nella 37ma giornata del campionato austriaco di EBEL. Le Foxes si sono arrese in casa al Klagenfurt all’overtime dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e, con le battute d’arresto degli ultimi giorni, mettono a repentaglio la qualificazione alla Fase Vincitori, visto l’esiguo margine di 5 punti sul settimo posto. Le Volpi partono bene e trovano il vantaggio al minuto 13:20 ...

Snowboard - Coppa del Mondo Kreischberg 2019 : uno strepitoso Loris Framarin vola in finale Nello Slopestyle : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard nella specialità dello Slopestyle: atleti impegnati in quel di Kreischberg, Austria. Sono andate in scena oggi le qualifiche, con alcuni risultati di rilievo in casa Italia. Uno strepitoso Loris Framarin, classe 1998, riesce ad agguantare una clamorosa finale diretta: 77.91 il suo miglior punteggio, che vale la terza piazza nel primo raggruppamento. Domani potrà giocarsi ...

Coppa Italia - tutti in campo per gli ottavi di finale : le quote Nel dettaglio di William Hill : Il campionato Italiano è fermo fino al 19 gennaio, si va in campo però per gli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco le quote William Hill Con la Serie A ferma fino al 19 gennaio, nel 2019 i club Italiani tornano in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si parte sabato pomeriggio con il match che vede la Lazio ospitare il Novara, al momento a metà classifica nel campionato di Lega Pro. I pronostici di William Hill, il più ...

Il vincitore di Masterchef All Stars annunciato da Giorgio Locatelli Nella finale del 10 gennaio : tutto pronto per l’edizione “normale” : Mancano poche ore all'annuncio del vincitore di Masterchef All Stars e sembra che quest'onore spetterà proprio allo chef stellato Giorgio Locatelli che da giovedì sarà parte integrante della versione "normale" del cooking show di Sky. Lo chef sarà giudice al fianco di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo non solo per prendere parte a questa finalissima ma anche per lanciare la versione "normale" del programma in onda da giovedì ...