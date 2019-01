Hawass ' Ho individuato la tomba di Cleopatra' | la scoperta del secolo

Blastingnews

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Se le ipotesi espresse durante la conferenza di Palermo da Zahisi rivelassero fondate, questa sarebbe senza dubbio la 'del', come la definiscono molti archeologi. Si tratta del ritrovamento delladi, vicino al cui corpo con ogni probabilità giace Marco Antonio, il suo ultimo, tragico, amore. L'ultima regina d'Egitto è una delle figure più amate dalle masse, per via della sua storia che ha ispirato grandi capolavori come 'Antonio e' di William Shakespeare e 'La' di Cimarosa. Le spoglie della faraona giacerebbero a Taposiris Magna, un sito funerario a circa 30 chilometri da Alessandria d'Egitto.Ladi Antonio evisse fra il 69 e il 30 a.C. e la storia del suo suicidio la conosciamo tutti.afferma che 'La speranza è di trovare la mummia die quella di Marco Antonio. Credo che siano ...