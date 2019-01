Tav | Salvini | se non c' è accordo politico allora referendum

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni' : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini . Si parla del grillino Alessandro Di Battista , nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : "La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni" : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini. Si parla del grillino Alessandro Di Battista, nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista e in missione per recuperare consensi al suo partito. Intervistato dal giornalista ultra-grillino And

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Di Battista a gamba tesa : "Non sarò l'anti-Salvini e la Tav non si farà" : “Farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche” ha detto l'ex...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega | Appendino attacca : "Fanno sorridere" | Salvini : "Sono sempre stato favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Vittorio Feltri : Matteo Salvini e i migranti - la Lega non ha perso nemmeno sTavolta : Dicono che Salvini sia stato sconfitto, dato che alcuni dei migranti delle famose navi, delle quali si parla da giorni, alla fine sono stati scaricati nel nostro Paese che scoppia di stranieri indesiderati. Respingo la tesi denigratoria. Il ministro dell' Interno in realtà ha ottenuto un parziale su

Tav - Salvini : "Non possiamo fermare referendum proposto da cittadini - la mia posizione rimane uguale" : 'Tav? Fatemi leggere l'analisi, se portiamo il referendum propositivo perché siano i cittadini, figurati se possiamo impedirlo, la mia posizione era e rimarrà uguale'. Lo ha detto il ministro dell'...

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

Salvini rilancia : nessuno pretende che progetto Tav non si tocchi - ma si vada avanti : Tav: "nessuno pretende che il progetto non si tocchi, pero' io voglio un'Italia del si' che vada avanti e non che torni indietro". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando della Tav. Quindi revisione non significa cancellazione? "Esatto" ha risposto Salvini a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl, a Milano.

Comandano i terroni? Leoluca Orlando contro il quotidiano ´porTavoce di Salvini´ : Con un post appena pubblicato sui social network, Leoluca Orlando attacca, definendolo "vergognoso" il titolo del quotidiano "Libero" che oggi apre in prima pagina con la scritta "Comandano i terroni" ...

La Lega scende in piazza per il sì alla Tav | Salvini apre al referendum per il Nord : Slitta il Cdm che doveva varare il decreto su reddito dicittadinanza e pensioni a quota 100: possibile il via liberatra una settimana. Tav, Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Trivelle, la Lega frena sullo stop di M5s

Tav - Toninelli : “Analisi costi-benefici completa entro gennaio. Sbarchi? Senza di me Salvini non avrebbe fatto niente” : L‘analisi costi benefici sulla Tav sarà completa entro fine gennaio. “È arrivata come bozza. La stiamo vagliando”, spiega Danilo Toninelli ad Agorà su Rai3. Ma la grande opera non rischia di spaccare il rapporto fiduciario tra i due alleati di governo, visto che la Lega è favorevole? “Se non ci fosse il contratto di governo le potrei rispondere di sì, ma siccome c’è un bel contratto di governo che vincola due forze ...

Tav - la sfida di Salvini : "O è un no ben motivato o chiediamo un parere agli italiani ". Lo dice Matteo Salvini, parlando della Tav a 'Porta a Porta', riferendosi a un possibile referendum per l'alta velocità. E sulle tensioni ...