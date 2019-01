Ponte | Toninelli | «Autostrade ha comunicato che pagherà la ricostruzione» La società

Ponte Morandi - l’annuncio di Toninelli : “Autostrade pagherà” : Arriva l’annuncio su Twitter di Danilo Toninelli sulla questione del Ponte Morandi Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa»: questo l’annuncio di Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, sulla vertenza che riguarda i ...

Ponte Morandi - Toninelli : "Aspi pagherà ma non ricostruirà" : "Come avevamo detto Aspi non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli."Aspi ...

Ponte Morandi Genova - Toninelli : Aspi pagherà ricostruzione - : Il ministro delle Infrastrutture ha scritto su Twitter che la società non parteciperà ai lavori sul nuovo viadotto ma pagherà anche per gli immobili sfollati, le imprese e "quanto ha distrutto con il ...

**Ponte Morandi : Toninelli - 'Aspi pagherà non ricostruirà - andiamo avanti**' : Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare il Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Così su twitter il minis

Ponte Morandi - Toninelli : "Autostrade pagherà la ricostruzione" : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade pagherà la ricostruzione" Il ministro delle Infrastrutture ha scritto su Twitter che la società non parteciperà ai lavori sul nuovo viadotto ma pagherà anche per gli immobili sfollati, le imprese e “quanto ha distrutto con il crollo” Parole chiave: ...

Ponte Genova - Toninelli : pagherà Aspi : 19.05 "Autostrade per l'Italia ha comunicato al commissario Bucci l'impegno a pagare il Ponte di Genova, gli immobili di sfollati e imprese e quanto distrutto con il crollo. Come avevamo detto, non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli. La comunicazione di Aspi è arrivata nei 30 giorni stabiliti dalla legge di conversione del decreto Genova.I fondi ...

Crollo Ponte : Toninelli - Aspi pagherà ricostruzione : "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il Crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo ...

Danilo Toninelli : "Autostrade pagherà il Ponte e quanto ha distrutto a Genova" : Per il crollo del Ponte Morandi, pagherà Autostrade per l'Italia, società del gruppo Atlantia. "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà" scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a ...

Manovra : Toninelli - 1 mln in più a Lombardia per ripristino Ponte San Michele : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "Sono molto orgoglioso di annunciare che nella Manovra del popolo abbiamo stanziato 1 milione e mezzo di euro ulteriore, da erogare nel 2019 alla Regione Lombardia, per un rapido ripristino del Ponte San Michele, tra Calusco e Paderno D’Adda, e il potenziamento del tras

ESCLUSIVA Ministro Toninelli : "Sulla TAV penso solo all'interesse collettivo. Il nuovo Ponte Morandi inaugurato nel 2020" : Quindi la politica farà la sua scelta, che sarà dettata unicamente dall'interesse collettivo. Che aggiornamenti può illustrarci per quanto riguarda la situazione genovese dopo il disastro del Ponte ...

Ponte di Genova - Toninelli assicura - pronto per il 2020 : Approvato il decreto su Genova, adesso si parla di date di inaugurazione Il nuovo Ponte di Genova “alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo”. A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, all’indomani dell’assegnazione del contratto alla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Per la ...

Genova - Toninelli : 'Ponte aperto a inizio 2020. Renzo Piano sarà supervisore dell'opera' : Il ministro delle Infrastrutture ha anche assicurato che la prossima settimana il cantiere dei lavori sarà pienamente operativo- 'È il mio regalo per Genova' ha detto l'archistar -

Ponte Morandi - Toninelli : “Lo inaugureremo a inizio 2020” : Il nuovo Ponte di Genova “alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo“. A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, all’indomani dell’assegnazione del contratto alla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Per la demolizione, “il cantiere è già partito e la prossima settimana ci ...

Ponte Genova - Toninelli : "Lo inaugureremo a inizio 2020" : Il nuovo Ponte di Genova "alla fine dell'anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo ". A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle ...