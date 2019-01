Salva-Carige | Tria apre lo scontro sulla nazionalizzazione | ' Meglio il mercato'

Salva-Carige - è scontro sulla nazionalizzazione. Tria : meglio il mercato : Cinque Stelle e Lega spingono per la nazionalizzazione della Cassa di risparmio di Genova, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, invece, punta sul mercato.

Carige : ecco le mosse per Salvare i propri risparmi : I consigli legali sulle strategie da usare per recuperare i propri soldi e le differenze con le banche venete e Mps. Quale ruolo giocherà lo Stato nella partita e i possibili no dell’Unione europea ...

Il Salvataggio di Carige e il 'Salva banche' del Pd sono così uguali? : L'articolo 1 di entrambi i decreti prevede che 'al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria […] il Ministero dell'economia ...

Il Salva-Carige divide. Di Maio : se usati soldi pubblici sarà nazionalizzato. Tria : meglio di no : Il ministro dell'Economia auspica che la soluzione arrivi dai mercati. Favorevole alla nazionalizzazione anche il sottosegretario Giorgetti -

Salvataggio Carige - Tria : 'La nazionalizzazione sarebbe temporanea' : 'L'eventuale ricapitalizzazione precauzionale è un'operazione temporanea e quindi la nazionalizzazione sarebbe a termine', spiega il titolare dell'Economia che poi chiarisce: 'Si dice che il decreto ...

Carige - il commissario Modiano : per Salvarla bastano 400 milioni : Genova, 9 gen., askanews, - Il governo salva Banca Carige con un decreto legge che fa scattare la protezione pubblica per evitare il fallimento. Un provvedimento che prevede garanzie statali sulle ...

Carige - Salvini : "Obiettivo Salva sotto lo Stato" | Tria : "Nazionalizzazione solo temporanea" : "L'obiettivo e' salvarla sotto loStato. Se ci saranno utili ci guadagnerà lo Stato" ha detto il vicepremier da Varsavia. Secondo il Commissario Modiano "La ricapitalizzazione preventiva "non è sul tavolo, non è necessaria". Brunetta a Tgcom24: non serve lo Stato.

Banca Carige - Giovanni Tria : “Stesso intervento del 2016 - anche con Mps non fu un Salvataggio” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma quanto finora emerso sul decreto per Banca Carige: si tratta di un intervento uguale a quello del 2016 varato dal governo Gentiloni, analogo a quanto previsto per Mps: "La qualificazione come intervento di salvataggio non è appropriata per Carige così come non lo era per Mps".Continua a leggere

Decreti a confronto : Carige e il Salva-banche di Gentiloni : Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale che fa scattare la protezione pubblica su Carige - dalla garanzia sulle emissioni di obbligazioni alla possibile ricapitalizzazione precauzionale ad opera ...

Salvataggio Carige - Paragone (M5S) : 'Sono inca**ato - così Governo si fa un autogol' : La questione del Salvataggio della Carige sta accendendo gli animi. Dopo che è emersa la profonda somiglianza tra questo Salvataggio e quelli fatti in passato da Gentiloni, in molti si sentono traditi da quello che si definisce il Governo del "Cambiamento". Paragone, del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato dichiarazioni di fuoco e invita il suo partito a cambiare rotta al più presto....Continua a leggere

Carige - Modiano : per Salvarla bastano 320 mln non miliardi : Genova, 9 gen., askanews, - 'Per salvare Carige bastano 320 milioni, che sono quelli che il fondo interbancario nel suo ramo volontario aveva stanziato come obbligazione subordinata che ci metteva in ...

