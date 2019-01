Milinkovic-Savic al Milan? L’agente Kezman fa il punto sul calciomercato

Godin all’Inter - Milinkovic-Savic resta alla Lazio : L'inter si porta avanti con il lavoro e mette a segno un primo colpo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il difensore uruguayano Diego Godin che ha giugno arrivera' a parametro zero dall'Atletico Madrid. La societa' spagnola non vorrebbe far partire una delle sue bandiere e sta cercando una soluzione per trattenerlo, come ha confermato l'allenatore Diego Simeone in conferenza stampa, prima della sfida con il ...

Calciomercato Lazio - l'agente di Milinkovic-Savic : 'A gennaio resta al 100%. Tante offerte - ma a Roma è felice' : Puntuali, ad ogni sessione di mercato, si susseguono le voci sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic . Pezzo pregiato della scuderia Lotito, ambito da molte squadre europee. Ancora una volta tocca al ...

Milan : Kezman spegne il sogno Milinkovic-Savic - nuova idea Tielemans : Sempre dal Monaco, scrive la Gazzetta dello Sport , potrebbe trasferirsi a Milano anche il baby terzino sinistro francese Leroy Abanda , 18 anni e un grande futuro davanti a sè. Per quanto riguarda ...

Inter - Marotta insiste per Milinkovic-Savic : pronta l'offerta (RUMORS) : Uno degli obiettivi principali dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo, che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico, visti i continui acciacchi fisici che hanno condizionato il rendimento di Radja Nainggolan e Matìas Vecino in questa prima parte della stagione. Difficile che siano effettuate operazioni in tal senso già a ...

Calciomercato Milan : probabili cessioni - verso l'assalto a Milinkovic Savic (Rumors) : I dirigenti rossoneri stanno lavorando assiduamente in questi primi giorni di mercato per cercare di concretizzare le cessioni di giocatori, che non fanno parte del progetto futuro del Milan. Tra tutti, quello che sembra essere più vicino alla cessione è Fabio Borini, il quale sarebbe prossimo al trasferimento in Cina: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nelle scorse ore lo Shenzhen ha infatti aumentato la sua offerta ai rossoneri ...

Tare : 'Sapevo che Milinkovic-Savic non avrebbe firmato per la Fiorentina' : ... beffando la Fiorentina : 'In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che Milinkovic, nonostante fosse andato lì, avrebbe deciso di venire alla Lazio. La sera prima lui mi ha chiamato, ...

Tare : 'Milinkovic-Savic? È un uomo di parola' : ... uno dei tuoi grandi affari; mentre lui effettuava le visite mediche per la Fiorentina, cosa facevi nei minuti che hanno preceduto il colpo? In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che ...

Lazio - Igli Tare : 'Milinkovic-Savic uomo di parola'/ 'Ho detto no a offerte lusinghiere per restare' : Lazio, Igli Tare: 'Milinkovic-Savic uomo di parola'. Il direttore sportivo biancoceleste rivela: 'Ho detto no a offerte lusinghiere per resTare'

Inter - Marotta vorrebbe Milinkovic-Savic per rinforzare il centrocampo (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossime sessioni di calciomercato. A gennaio tutto dipenderà dalle uscite, vista la possibile cessione di Gabriel Gabigol Barbosa che potrebbe portare nelle casse venti milioni di euro, mentre è a giugno, come dichiarato dal neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che verranno fatti i movimenti più importanti. L'esigenza principale della società nerazzurra è quella di ...

Calciomercato Inter - Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno : Calciomercato Inter – Due giorni fa Sergej Milinkovic-Savic ha effettuato finalmente una rete e ritrovato sorriso. Il centrocampista serbo, dopo ben 90 giorni di digiuno, è riuscito a ritrovare la gioia del gol nella sfida dello stadio Olimpico, vinta dalla sua Lazio per 3-1 contro il Cagliari. Una marcatura che però non ha affatto allontanato […] L'articolo Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno ...

Lazio - Milinkovic-Savic : “Il gol mi mancava. Ho lavorato tanto per questo” : Intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel, Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato del suo ritorno al gol nella vittoria contro il Cagliari dopo un digiuno di 90 giorni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, sondaggio per Piazon. Il sogno è Darmian Lazio, Milinkovic-Savic: “Spero di fare tanti altri gol ora” Il calciatore serbo ha quindi […] L'articolo Lazio, Milinkovic-Savic: “Il gol mi ...

Serie A - l’analisi della giornata : sprofondo rossonero e rinascita Milinkovic-Savic - eterni Pellissier e Quagliarella mentre il Toro recrimina : E’ andata in scena la 17^ giornata del campionato di Serie A, adesso in arrivo il tour de force in vista di una pausa per permettere alle squadre di rifiatare. L’ultimo turno si è aperto con i lunch match tra Lazio e Cagliari, da segnalare dalla partita dell’Olimpico non solo il controsorpasso al Milan in chiave Champions League ma anche la rinascita di Milinkovic-Savic, il centrocampista ha attraversato un momento ...

Segna - piange e trascina la Lazio alla vittoria : è tornato Milinkovic-Savic? : Milinkovic-Savic si è riconciliato con i tifosi, la Lazio ha vinto dominando contro il Cagliari: oggi Simone Inzaghi può sorridere Milinkovic-Savic ha Segnato aprendo i conti per la sua Lazio nella vittoria per 3-1 contro il Cagliari. Il calciatore serbo si è lasciato andare ad un pianto nervoso dopo la rete, che ha preso il posto alla sua consueta esultanza sorridente. Un avvenimento che paradossalmente lo ha fatto riconciliare con la ...

Lazio - Cagliari 3-0 - torna al gol Milinkovic Savic - raddoppia Acerbi - chiude Lulic [LIVE] : Lazio Cagliari 3-0, torna al gol Milinkovic Savic, raddoppia Acerbi, chiude Lulic [LIVE] Lazio Cagliari, cronaca e tabellino Allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Cagliari nella prima gara del 17esimo turno di Serie A . Al 12 , è già vantaggio biancoceleste: Cragno respinge una conclusione, da ...