La carriera da record di Nancy Pelosi

NBA – Dirk Nowitzki da record : è il 4° giocatore della storia per partite giocate in carriera! : Dirk Nowitzki continua ad abbattere record su record: il tedesco dei Mavericks è il 4° giocatore per partite giocate in carriera nella storia dell’NBA Non sarà più il Dirk Nowitzki di una volta, lo dicono le sue statistiche (2.2 punti a partite con il 30.% dal campo), ma Dirk Nowitzki continua a battere record su record. In stagione è diventato il sesto miglior marcatore di sempre, mentre grazie ai 12 minuti giocati contro i New ...