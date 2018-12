Crosetti | «Quando fermeremo la vergogna degli ululati razzisti?»

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Lo show di Allegri Maurizioscrive il commento della giornata per Repubblica e ovviamente si sofferma su quel che è successo a San Siro e sullo show di Allegri nel pomeriggio. «Aveva cominciato Allegri, il quale per non parlarearbitri parlaarbitri, dicendosi furioso contro l’Innominato (De Laurentiis). Parlare di arbitri senza parlarnenon si vince non è elegantissimo, anche se una parte di ragione Allegri l’ha: è vero che le allusioni piccine fanno male al sistema (l’arbitro cattivo in arrivo, oppure quello concittadino dell’allenatore avversario, retrobottega del sospetto)». Poi si arriva a Inter-Napoli: Ma fanno ancora più male glicontro la pelle di un ragazzo di colore, nel 2018, ancora!, e a Milano poi, una città checorre e produce e inventa non sembra neanche Italia tanto è avanti, ma poi sa finire in questi pozzi di ...