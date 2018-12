Best Western approda ad Arezzo con l' Etrusco hotel

Lavoro nel settore alberghiero - Best Western cerca personale : come candidarsi : La nota catena alberghiera statunitense ha aperto le selezioni per l'assunzione di nuovo personale. Diverse le posizioni lavorative che potranno essere ricoperte all'interno degli hotel Best Western, così come i profili ricercati. Tra tirocini, apprendistato e contratti a tempo indeterminato, vediamo insieme quali sono le offerte e come candidarsi.Continua a leggere