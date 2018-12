Arriva il teatro-canzone a Imperia | Gian Piero Alloisio presenta Il mio amico

Danza : al Teatro Nuovo di Torino Arriva 'Lo Schiaccianoci' : Torino si prepara a un Natale più magico che mai, ricco di appuntamenti imperdibili. Tra questi, senza dubbio, 'Lo Schiaccianoci' , il capolavoro di Tchaikovsky che andrà in scena venerdì 14 dicembre al Teatro Nuovo . ...Continua a leggere

La magia di Dickens Arriva al piccolo Teatro San Vigilio : “ Dickens IN ROME” fiaba teatrale di Massimo Simonini torna a Teatro il 18 e 19 dicembre al piccolo Teatro San Vigilio . Lo spettacolo, diretto ed interpretato da Mariagabriella Chinè insieme con Marcello Cirillo e Gioiele Rotini, parla del Natale raccontato attraverso le musiche più famose di Dickens in una dolce favola romana di sentimenti ed atmosfere. Cosa succederebbe se Charles Dickens avesse ambientato il suo celebre “A Christmas ...

Miss Marple : il giallo Arriva a teatro. Applausi per Maria Amelia Monti : Sarà in scena fino a domenica 23 dicembre con 'Miss Marple, Giochi di Prestigio' , l'attrice Maria Amelia Monti nei panni dell'immortale personaggio descritto da Agatha Christie in dodici romanzi ...