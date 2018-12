X Factor 2018 Luna Melis: tutte le esibizioni della Finale VIDEO

cubemagazine

: Andrà in onda questa sera su Sky Uno in diretta dal #Forum di Milano, la Finale di #XF12 ?? Secondo te chi vincerà?… - team_world : Andrà in onda questa sera su Sky Uno in diretta dal #Forum di Milano, la Finale di #XF12 ?? Secondo te chi vincerà?… - XFactor_Italia : . @mengonimarco sarà il super ospite della Finale di #XF12 , volete sapere cosa vi aspetta? Leggete qui ??… - XFactor_Italia : Mancano poche ore al gran Finale di #XF12 e questa sera vogliamo sentirvi cantare fortissimo. Volete dare un'occhia… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Ladi Xè andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 13 dicembre. Tra i talenti in gara nell’ottava e ultima puntatagara dal vivo si è esibitacategoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco le suee i brani che ha eseguito. RIASSUNTOinAnche quest’anno siamo giunti all’ultimo appuntamento con il talent targato Sky. Laè andata in onda giovedì 13 dicembre ha avuto come suggestiva cornice uno dei templimusica italiana: il Mediolanum Forum di Milano. I quattro talenti rimasti in gara nella hanno dato il loro meglio per convincere giudici e pubblico e conquistare la vittoria. I quattro talenti che hanno conquistato un posto insono stati i Bowland (Gruppi di Lodo Guenzi), Anastasio (Under Uomini di Mara Maionchi), Naomi (Over ...