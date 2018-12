Art Basel Miami | tutta l’arte da vedere e comprare

gqitalia

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Nel 1970 un gruppo di galleristi svizzeri fonda la Fiera di Basilea. Così come è successo per il Cabaret Voltaire aperto a Zurigo nel 1916 dove è nato il dadaismo — tra i più rivoluzionari movimenti delle Avanguardie Artistiche —, forse quei galleristi non avrebbero mai immaginato che quell’evento sarebbe diventato l’appuntamento più seguito e glamour del mercato delmondiale e, oggi, con tre sedi da una parte all’altra del mondo:, Hong Kong (29-31 marzo 2019), passando per Basilea (13-16 giugno 2019). È tutto pronto aBeach per la 17° edizione della fiera che si tiene dal 6 al 9 dicembre alBeach Convention Center, rinnovato per l’occasione. Sono 268 le gallerie provenienti da 35 paesi di cui 29 per la prima volta a. Come di consueto è forte la presenza di gallerie e artisti dell’America Latina e molte sono le sezioni e i progetti. Ma ciò che ormai rende ...