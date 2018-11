Tennis – I Bookie impazziscono per Zverev dopo le ATP Finals | primo Slam ‘prenotato’

sportfair

: RT @Ubitennis: Torino trova i venti milioni per puntare alle ATP Finals (Semeraro). 'Ecco perché Torino è il posto giusto per le finali del… - Da_Bookie : RT @Ubitennis: Torino trova i venti milioni per puntare alle ATP Finals (Semeraro). 'Ecco perché Torino è il posto giusto per le finali del… -

(Di martedì 20 novembre 2018)trionfa alle ATPdi Londra: i‘prenotano’ ilÈ diventato uno dei più giovani vincitori delle Atpdi Londra, e per Alexanderil 2019 potrebbe diventare l’anno della consacrazione definitiva. Il tedesco, salito al quarto posto del rankingla vittoria su Novak Djokovic, guadagna spazio anche tra i traders, per i quali è uno deiti che nella prossima stagione può aspirare a uno. Sul tabellone Snai iltrofeo in uno dei quattro maggiori tornei si gioca a 4,00, e i bookmaker esteri puntano in particolare sugli Australian Open: il trionfo a Melbourne, fa sapere Agipronews, è sceso da 15,00 a 9,00 sulle lavagne internazionali, quota poco più bassa rispetto a quella del Roland Garros (10,00). Più in salita, invece, le vittorie a Wimbledon e agli Us Open, al momento date entrambe a 13 volte la posta. ...