Sesso in cambio di droga | arrestata l’ex fidanzata del ricco vip

Sesso in cambio di cocaina - preso il pusher della Macerata 'bene' : Macerata, 13 novembre 2018 - Aveva creato una rete di clienti sparsi in tutta la provincia, tra cui molti insospettabili e una studentessa del Maceratese, maggiorenne, che per procurarsi la droga gli ...

Gianmarco Tognazzi : "Se ci fosse stato il #metoo - mio padre Ugo sarebbe finito in galera. Una volta fece Sesso con un'attrice nel cambio di scena" : Gianmarco Tognazzi, figlio del celebre Ugo, ha raccontato nel corso del programma radiofonico 'La Zanzara', piccanti aneddoti su suo padre e di come i rapporti tra attori nel mondo dello spettacolo non siano sempre stati come oggi, ai tempi del #metoo."Oggi mio padre l'avrebbero messo di sicuro in galera" dice ironicamente Tognazzi, raccontando come il padre fosse avvezzo a corteggiare molte donne, anche contemporaneamente. "Una volta- racconta- ...

Brescia : Sesso in cambio di firme su atti e certificati - condannato dipendente comunale : L'uomo, 57 anni, era addetto allo sportello Edilizia e chiedeva favori sessuali per dare l'ok alle pratiche di agibilità di appartamenti occupati da stranieri

Hannah - violentata e uccisa a sassate da una gang : provò a offrire Sesso in cambio della salvezza : Hannah Cornelius è morta a soli 21 anni dopo essere stata violentata e uccisa a sassate da una gang. La ragazza aveva provato a intervenire per aiutare un amico in difficoltà: si era fermata con la sua auto per aiutare un compagno di studi che la gang stava prendendo in giro e provocando, ma il suo gesto aveva scatenato l'ira dei malviventi.Continua a leggere

Voto di scambio - a Taranto rischia il processo l'ex asSessore regionale Mazzarano (Pd) : Il consigliere regionale si era dimesso dopo una serie di serivizi di Striscia la Notizia. La Procura di Taranto gli ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per Voto di scambio. E lui è pronto a raccontare la sua verità

Puglia - chiuse le indagini su ex asSessore Mazzarano : si va verso il processo. “Posti di lavoro in cambio di voti e favori” : La procura di Taranto ha chiuso le indagini sull’ex assessore allo Sviluppo economico della giunta Emiliano, Michele Mazzarano, accusato di corruzione elettorale per una vicenda portata alla luce da Striscia la notizia. All’ex capogruppo del Pd in Regione Puglia è stato notificato l’avviso di conclusione indagini, firmato dal procuratore capo Carlo Maria Capistro e dall’aggiunto Maurizio Carbone. Assieme a Mazzarano ...

La bufala del Sesso in cambio della cittadinanza che gira su Facebook sul sindaco di Riace : Come spiega Antivirus di Possibile, su Facebook specialmente sta iniziando a diffondersi una falsa intercettazione ascritta a Lucano: "Gli faremo sposare…Ha 70 anni, è stupido, quasi un animale. Lei ha già avuto 3 fogli di via, si nasconde. Fa la prostituta, non sarebbe un problema neanche andarci a letto se deve convincerlo”. La frase, riportata in alcuni post pubblicati da esponenti vicini alla destra e al Movimento 5 Stelle, non è ...

Sesso in cambio di droga : nuovo fenomeno ad Albenga : Albenga. Nelle vie del centro storico si va affermando un nuovo fenomeno, ovvero il Sesso tra clienti e pusher in cambio di stupefacenti. La voce si è diffusa sui profili social e non sono mancate le ...