Thegiornalisti | al via il ' Love tour 2018' nei palasport | SCALETTA VIDEO

E poi c’è Cattelan al via con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti : gli ospiti della prima puntata : Parte stasera, martedì 25 settembre, la nuova edizione di E poi c’è Cattelan , lo show condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno. La grande novità di quest’anno è senza dubbio la location, infatti è già noto da tempo che le registrazioni siano avvenute al Teatro Parenti di Milano. Un cambio che non toglierà al programma l’ironia di sempre e la capacità di intrattenere il pubblico anche grazie alla scelta accurata degli ospiti sottoposti a ...

Thegiornalisti - nuovo album e al via l'instore tour in tutta Italia : Da oggi i Thegiornalisti sono partiti per l'instore tour, dove il pubblico potrà incontrare la band e far firmare la propria copia del disco: 21/09 BARI ore 18.30 - Feltrinelli via Melo 22/09 PADOVA ...