Perché Lega e Cinquestelle sul caso Lodi sono divisi : La vicenda della mensa scolastica di Lodi diventa un caso politico e divide gli alleati di governo. I 5 stelle, con il leader e vicepremier Luigi Di Maio, si sono schierati al fianco dei bambini immigrati, promettendo una soluzione ("I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli", ha detto ieri il ministro del Lavoro). La Lega, al contrario, ha rivendicato la giustezza della ...

DIEGO FUSARO : ECCO COME MI HANNO CENSURATO SU RAI 3/ Video - “interrotto collegamento Skype perchè...” : Lo sfogo di DIEGO FUSARO in un Video su Youtube: "sono stato CENSURATO su Rai3, mi HANNO chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Diego Fusaro “Gramellini e Mentana mi hanno censurato su Rai3”/ Video “interrotto collegamento Skype perchè..” : Lo sfogo di Diego Fusaro: "sono stato censurato su Rai3 da Mentana e Gramellini, mi hanno chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:10:00 GMT)

AfroNapoli - calciatrice fuori dalla squadra pro-integrazione Perché candidata con la Lega : Titty Astarita è candidata alle comunali di Marano , Napoli , in una coalizione di centrodestra con la Lega di Salvini. Lei è il capitano della squadra di calcio AfroNapoli , impegnata da sempre in ...

AfroNapoli - calciatrice fuori dal team Perché candidata con la Lega : le compagne protestano Perché 'ingiusto' : Titty Astarita è candidata alle comunali di Marano , Napoli , nel centrodestra e sostiene il sindaco Pezzella con la Lega di Matteo Salvini . La Astarita è il capitano della squadra di calcio ...

Matteo Salvini - Titty Astarita : cacciata dalla squadra napoletana di calcio Perché candidata della Lega : E' stata cacciata dalla squadra di calcio in cui giocava perché si è candidata nella Lega a Marano. Titty Astarita , capitana della formazione femminile dell' Afro Napoli , è infatti stata invitata ...

Esultanza Piatek - perchè l’attaccante del Genoa esulta come un pistolero? Il curioso motivo legato alle sue origini : Tiro, gol e quel gesto diventato ormai il più imitato dai tifosi d’Italia: ecco il motivo dell’esultanza di Piatek, il pistolero che fa impazzire il Genoa Sette gol in sette partite di campionato, 4 gol in una di Coppa Italia: è questo il bottino pazzesco che Krzysztof Piatek ha messo insieme nelle sue prime partite in Italia. L’attaccante polacco ha fatto innamorare tutti i tifosi del Genoa che si coccolano il ...

Perché Lega e M5S vogliono rovesciare l’ordine politico europeo : Per il ministro dell’Economia e delle Finanze la Nadef prefigura una legge finanziaria che sarà «coraggiosa e responsabile. Tuttavia, tra gli economisti (così come riportato anche da questo giornale), sono in molti ad avere dubbi sulle previsioni avanzate in quella Nota...

Perché Lega e M5S vogliono rovesciare l’ordine politico europeo : Per il ministro dell’Economia e delle Finanze la Nadef prefigura una legge finanziaria che sarà «coraggiosa e responsabile. Tuttavia, tra gli economisti (così come riportato anche da questo giornale), sono in molti ad avere dubbi sulle previsioni avanzate in quella Nota...

Perché Lega e M5S vogliono rovesciare l'ordine politico europeo : I mismatch tra economia e politica si accentua ogni giorno che passa. Il governo ha finalmente presentato la Nota al documento di politica di bilancio. Per il ministro dell'Economia e delle Finanze essa prefigura una legge finanziaria che sarà

Perché Lega e M5S vogliono rovesciare l’ordine politico europeo : Per il ministro dell’Economia e delle Finanze la Nadef prefigura una legge finanziaria che sarà «coraggiosa e responsabile. Tuttavia, tra gli economisti (così come riportato anche da questo giornale), sono in molti ad avere dubbi sulle previsioni avanzate in quella Nota...

Sondaggi - il trionfo di Sergio Mattarella : 65% dei consensi - Perché spaventa Lega e M5s : Una maggioranza senza opposizione quella di cui può godere questo governo. Ma a vincere su tutto, secondo i Sondaggi, sarebbe il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Eletto tre anni fa, il ...

Sanremo - medico legale ucciso a coltellate : Perché è stato ucciso e chi è il presunto killer : Fatale una coltellata alla gola in studio. Il presunto killer aveva già aggredito un oculista dopo un intervento che lo aveva reso cieco ad un occhio. Avrebbe agito per vendetta nei confronti di Palumbo: “Mi hai rovinato!”, sarebbero state le sua urla nei concitati momenti dell'omicidio.Continua a leggere

Che cos’è il DEF e Perché è così importante per il futuro del Governo M5s – Lega : perché la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza è decisiva per il futuro del Governo e quante possibilità ha la maggioranza di portare a casa tutte le promesse fatte in questi primi mesi. E, soprattutto, quali conseguenze ci saranno nei rapporti fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini.Continua a leggere