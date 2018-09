Opposizioni all' attacco | Martina | ' Domani il Pd in piazza per difendere l' Italia'

Bocciatura del rendiconto Opposizioni all'attacco : PALERMO - Il parere non positivo dei revisori del Comune di Palermo al rendiconto 2017 manda in fibrillazione la politica cittadina. A sparare a zero è il Movimento cinque stelle. "È la certificazione del fallimento del modello Orlando - dicono i consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta ...

Opposizioni all'attacco : : Così Tajani, FI, replica a Di Maio. Il segretario Pd Martina ipotizza conseguenze devastanti entro un anno. Giudizio ancora più severo dall'ex ministro dell'Economia Padoan: 'Ci saranno danni per tutti, dalle banche alle famiglie' -

Bonafede apprezza la correzione di rotta di Salvini. Opposizioni all'attacco : 'Bene la retromarcia sul rispetto delle toghe' il plauso del Guardasigilli, che poi ricorda: 'Non si può tornare alla Seconda Repubblica'. Martina, Pd,: 'Le parole del ministro dell'Interno sono ...

Nave Diciotti - Opposizioni all'attacco : 22.22 "Il sultano ministro dell'Interno ha deciso di giocarsi il terzo tempo della sua propaganda sulla pelle delle persone". Così Martina, segretario Pd sulla Diciotti con a bordo i migranti ai quali il ministro Salvini nega lo sbarco. Salvini "ponga fine a questo abuso di potere. La legge è uguale per tutti", dice l'ex premier Gentiloni. E Bernini, capogruppo FI al Senato, sulla minaccia di Di Maio di non pagare i contributi alla Ue, dice: ...

Toninelli - polemiche dopo foto sui social dalla spiaggia. Opposizioni : “Raccoglie conchiglie anziché riferire in Aula” : polemiche contro il ministro M5s dei Trasporti Danilo Toninelli dopo che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae al mare con la moglie. Lo scatto è stato pubblicato il 20 agosto e ha scatenato le critiche delle Opposizioni che gli contestano il fatto di essere assente a poco più di una settimana dal crollo del ponte di Genova e mentre rimane ancora irrisolta la crisi della nave Diciotti con 177 migranti a bordo. Per Forza Italia è ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Conte ‘promosso’ dalle Opposizioni : Salvini ‘attrattivo’ per elettori FI-FdI : SONDAGGI POLITICI, Decreto Dignità: Governo Lega-M5s bocciato sui nodi contratti a tempo e licenziamenti. Decreto "Di Maio" valutato nei provvedimenti: ultime notizie e intenzioni di voto(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:26:00 GMT)

Camera - Dall’Osso (M5s) alle Opposizioni : “Andatevene affan…”. E Baldelli (FI) perde la testa e urla contro Fico : “Per tanto tempo non ci avete cagato di striscio… E ora che c’è un po’ di attenzione avete da criticare? Ma andatevene affanculo…”. In Aula, a Montecitorio, è in corso l’esame del dl sul riordino dei ministeri. Ad accendere il dibattito è lo sfogo del deputato grillino Matteo Dall’Osso, affetto da sclerosi multipla, che sbotta così quando la discussione verte sull’introduzione del dicastero per la ...

Rai - Opposizioni all'attacco. La nomina Foa rischia di saltare : Molti ricordano il suo tweet, pesante nei confronti del presidente della Repubblica Mattarella quando espresse parere contrario alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia perché avrebbe ...

La nomina di Foa un grave vulnus democratico - appello alle Opposizioni in Vigilanza : Il pluralismo e l'autonomia dell'informazione del servizio pubblico sono a rischio. La nomina a consigliere e presidente Rai di Marcello Foa, un fedelissimo di Salvini e un tifoso del Governo Lega-M5s, rappresenterebbe un grave vulnus democratico e una violazione di legge, che prevede per il servizio pubblico un presidente di garanzia.Per questo lancio un appello ai commissari di tutti i partiti di opposizione in commissione di Vigilanza Rai: ...