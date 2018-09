La «manovra del popolo» targata M5S | nel mirino banche e petrolieri

Prezzo benzina - possibile un taglio delle accise in manovra : un risparmio da 300 milioni : Il governo sta studiando un provvedimento per abbassare il Prezzo della benzina attraverso un taglio delle accise da inserire in manovra. Buone notizie in arrivo, quindi, per gli automobilisti che potrebbero vedere messa in atto, almeno in parte, una promessa fatta in campagna elettorale dalla Lega di Salvini che si riproponeva di eliminare gran parte delle accise che gravano su benzina e gasolio. L’importo della misura dovrebbe essere ...

manovra - riunione Di Maio-ministri M5S su Def/ Ultime notizie - Meloni avvisa : "Ho paura del M5s su economia" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:28:00 GMT)

manovra - Meloni : “Se non c’è flat tax e taglio tasse - faccio campagna contro. Ho paura del M5s su economia” : “Manovra? Pretendo che ci sia la flat tax e un rivoluzionario taglio delle tasse. Ho paura che il M5s abbia sostenuto Salvini sul tema dell’immigrazione, pur non condividendone la posizione, per chiedere in cambio di decidere sulle materie economiche. Se la Lega accetta questo scambio, io voto contro la Manovra e faccio pure la campagna contro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla leader di Fratelli d’Italia, ...

Di Maio : Francia finanzia manovra facendo un deficit del 2 - 8%? Faremo come loro : ... il premier Conte infatti ha ricevuto il ragioniere generale dello Stato Daniele Franco, finito nei giorni scorsi nel mirino dei M5s che lo accusavano di resistenze rispetto alla volontà politica di ...

Vertice di maggioranza sulla manovra - si tratta per l'aumento del deficit al 2% : Verso l'intesa tra i partiti e il ministro dell'economia Tria. Piena fiducia del premier conte al ragioniere generale dello Stato Daniele Franco dopo le frizioni dei giorni scorsi -

manovra E POLITICA/ La strada per portare il deficit al 2% senza il veto dell'Ue : Il Governo dovrà presentare all’Ue la nota di aggiornamento del Def, che fissa importanti paletti in vista della Legge di bilancio, tra cui il livello di deficit sul Pil. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 06:00:00 GMT)FINANZA/ La regola dei mercati per fare affari nonostante Di Maio, Salvini e Trump, di U. BertoneGEO-FINANZA/ Lo sgambetto della Germania da evitare per il governo, di C. Pelanda

manovra - cade il tabù dell'1 - 6%. Di Maio fa sponda con il superdeficit di Macron e rilancia contro Tria. Possibile compromesso all'1 - 8-1 - 9 : Se diventerà il numero della tregua, capace quantomeno di smussare l'assalto dei 5 Stelle - rilanciato per tutta la giornata da Luigi Di Maio dopo la scelta della Francia di portare il deficit al 2,8% - lo si capirà alla fine della trattativa. A giovedì, termine ultimo entro il quale il governo dovrà indicare dove si fermerà l'asticella del deficit nella Nota di aggiornamento al Def, mancano ancora tre giorni. ...

manovra - Di Maio vuole il modello Macron : «Anche per noi operazioni in deficit» : «Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno...

manovra - dal Def al verdetto della Ue : date e scadenze : Il governo è al lavoro per limare i dettagli della Manovra, ma i tempi stringono. Dal Def alla legge di Bilancio vera e propria, ecco tutte le tappe e le scadenze prima dell'ok definitivo Pensioni ...

Di Maio : 'La nostra sarà una manovra del popolo' : Per me la Pubblica amministrazione deve essere indipendente, ma in questi anni ci ha messo mano la politica'. Infine sul decreto Sicurezza e immigrazione , che è stato approvato lunedì 24 settembre ...

Di Maio presenta “la manovra del popolo” : “Nessun condono fino a 1 mln e presto il carcere per chi evade” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, presenta quella che definisce la "manovra del popolo", che "aiuta gli ultimi e fa la guerra ai potenti". Di Maio definisce "inaccettabile" un condono fino a 1 milione di euro e promette il carcere per chi evade. Nella legge di bilancio si inserirà il reddito di cittadinanza, "facendo più deficit".Continua a leggere

Super-Ires - pace fiscale - pensioni : tutte le misure della manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

manovra - la Lega si blinda con il Tesoro : lavoro in avanzamento sulle coperture. Il pacchetto si sgonfia - potrebbe bastare uno sforamento "light" del deficit : Una fonte leghista di primissimo livello lo definisce un lavoro "pragmatico", che poggia su un assunto molto gradito al Tesoro: "Lavoriamo - spiega - nella consapevolezza che ci sono dei costi e che a questi costi devono corrispondere delle coperture". Non è un caso che il verbo sia declinato al plurale. A quattro giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento al Def, cioè lo scheletro della Manovra, e con le forti ...