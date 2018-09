Il primo ministro neozelandese fa la storia portando la figlia neonata all' Assemblea ONU

Mughini : “Governo? I 100 peggiori della storia. Di Maio? primo ministro del Lavoro al mondo a non aver mai lavorato” : Durissimo attacco dello scrittore Giampiero Mughini, ospite de L’Aria che Tira (La7), contro il governo Conte e alcuni suoi rappresentanti. “Premesso il rispetto delle persone, penso che questi siano stati i 100 giorni tra i peggiori della storia repubblicana italiana. Sono stato molto colpito dalla sortita ultima del vicepresidente Di Maio contro il ministro Tria, dicendo: ‘Questo ministro trovi i soldi’. Tria difende la civiltà. Sono anche ...

Ci sono 21 capi d’imputazione contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak per lo scandalo 1MDB : Najib Razak, primo ministro della Malesia dal 2009 a quest’anno, è stato arrestato e formalmente accusato di nuovi 21 capi di imputazione legati all’enorme scandalo che ha coinvolto il controverso fondo di investimento malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), da lui creato The post Ci sono 21 capi d’imputazione contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak per lo scandalo 1MDB appeared first on Il Post.

Shinzo Abe è stato rieletto presidente dei Liberal Democratici giapponesi : continuerà così a essere anche primo ministro del paese : Shinzo Abe, che ha 63 anni, è stato rieletto presidente del partito dei Liberal Democratici giapponesi: ha ottenuto 533 voti su 807 dall’assemblea del partito. Dato che in Giappone il primo ministro è il leader del partito di governo, si The post Shinzo Abe è stato rieletto presidente dei Liberal Democratici giapponesi: continuerà così a essere anche primo ministro del paese appeared first on Il Post.

Malesia - l'ex primo ministro Najib Razak arrestato per corruzione : l'ex primo ministro della Malesia Najib Razak è stato arrestato oggi con l'accusa di appropriazione indebita di 628 milioni di dollari, l'equivalente di circa 640 milioni di euro , dal fondo sovrano ...

Asselborn - chi è il ministro degli Esteri del Lussemburgo che ha litigato con Salvini : fu il primo a criticare l’Ungheria di Orban : Nessuno in Europa è in carica da più tempo come ministro degli Esteri. Jean Asselborn, protagonista della lite con Matteo Salvini sui migranti, è il titolare degli Esteri del Lussemburgo dal 2004. E, nel 2016, prima dell’eurodeputata Judith Sargentini, fu lui ad invocare la sospensione o, addirittura, l’espulsione dell’Ungheria dall’Unione europea a causa del suo trattamento verso i richiedenti asilo. Membro del Partito socialista dei ...

primo GIORNO DI SCUOLA 2018/ Video Miur - auguri dal Ministro Bussetti : “abbiamo bisogno del vostro talento” : PRIMO GIORNO di SCUOLA 2018: ultime notizie, date di inizio e auguri dai social. Tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Costa - primo ministro Portogallo : 'CR7? Siamo tutti suoi tifosi' : Queste le sue parole rilasciate all'Ansa: ' Sono un grande tifoso di Cristiano Ronaldo , tutti sono suoi tifosi e non solo in Portogallo, ma in tutto il mondo. Io sono qui comunque anche per seguire ...

Parma-Juve - Antonio Costa - primo ministro portoghese al Tardini per CR7 : Terza gara di campionato per la Juventus e per il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo che a Parma partirà ancora dal primo minuto. Al Tardini cercherà il primo gol con la maglia della Juventus e lo farà ...

L’ex primo ministro scozzese Alex Salmond si è dimesso dallo SNP; è accusato di molestie : Ha respinto le accuse e sostiene di volere rientrare nel Partito Nazionale scozzese non appena la situazione sarà stata chiarita The post L’ex primo ministro scozzese Alex Salmond si è dimesso dallo SNP; è accusato di molestie appeared first on Il Post.

Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo : Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo. La decisione è stata presa dopo l’uscita dal piano di salvataggio deciso otto anni fa con i creditori internazionali e in vista del 2019 quando, al termine The post Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo appeared first on Il Post.

Chi è Viktor Orban - il primo ministro ungherese che ai migranti non dà neanche da mangiare : Viktor Orban, il premier ungherese, con cui si incontra il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nazionalista, ferreo oppositore dell'immigrazione, Orban è diventato il punto di riferimento dei partiti populisti europei. Al suo terzo mandato consecutivo a capo del governo, continua a sfidare le regole europee in tema di accoglienza convinto che l'immigrazione sia una minaccia alla cultura ungherese.Continua a leggere

Conte incontra il primo ministro ceco Andrej Babis : Giornata di incontri europei per il governo italiano. Se alle 17 il ministro dell'Interno avrà un faccia a faccia a Milano col primo ministro dell'Ungheria Viktor Orbán, stamattina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babiš.Palazzo Chigi non ha diffuso i dettagli dell'incontro, ma visto che lo stallo della nave Diciotti si è concluso solo pochi giorni fa e vista ...

"Trump non pensi di separare Gaza e Cisgiordania". Intervista al primo ministro palestinese Rami Hamdallah : È la prima risposta ufficiale della dirigenza palestinese al "piano del secolo" di Donald Trump: quello della pace fra Israele e i Palestinesi. La risposta viene, in questa Intervista in esclusiva concessa ad HuffPost, è del primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese, Rami Hamdallah. "Nessun leader politico, anche quello più disponibile al compromesso – dice il premier palestinese, sfuggito il 13 marzo ...

Milano si mobilita in vista dell'incontro tra Salvini e il primo ministro ungherese Orbán : ... essendo un carcere in cui viene rinchiusa gente non perché ha commesso reati ma con la sola colpa di provenire da un'altra parte del mondo. Strutture di questo genere non dovrebbero esistere e ...