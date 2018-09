Il sindaco di Messina Cateno De Luca | conferma il cronoprogramma sul Risanamento

Patti chiari ed amicizia lunga : quella del sindaco di Messina Cateno De Luca - con gli abitanti di Camaro San Paolo : Il sindaco De Luca così affronta l'emergenza delle famiglie che vivono nelle baracche di Camaro San Paolo che attendono l'assegnazione delle nuove abitazioni. Venerdì 21 settembre : - approvazione ...

Messina - il sindaco combatte il malocchio con il crocifisso : “Bonifico l’area con un padre nostro” : Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, decide di "combattere il malocchio" con un crocifisso e recitando un padre nostro: il primo cittadino ha trovato del sale a terra in un cantiere e ha deciso di estrarre "dalla tasca il crocifisso per bonificare l'area dove c'era il sale recitando un padre nostro".Continua a leggere

Baraccopoli Messina - sindaco : "È un lebbrosario"/ Amianto e topi in casa - De Luca : "condizioni indescrivibili" : Baraccopoli Messina, Sindaco: "È un lebbrosario". Ultime notizie, Amianto e topi in casa, Cateno De Luca: "condizioni igienico-sanitarie indescrivibili"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:17:00 GMT)

Per il sindaco di Messina Cateno De Luca - siamo in emergenza in riferimento alla situazione degli alberi in Città : Per il sindaco di Messina Cateno De Luca : 'siamo in emergenza anche per gli alberi'. Lo ha affermato dopo il crollo , avvenuto oggi pomeriggio alle ore 14.40, di un ramo della magnolia sita di fronte ...

Le riflessioni del sindaco di Messina Cateno De Luca - dopo l'approvazione di RisMe : dopo l'approvazione del nuovo soggetto unico che avocherà a sè i compiti per lo sbaraccamento della Città… RisMe, il sindaco Cateno De Luca in un post su Facebook ha scritto : 'grazie di cuore ...

Messina - il sindaco De Luca annuncia le dimissioni a due mesi dall’elezione : Eletto due mesi fa, annuncia già le dimissioni. Il motivo? Il consiglio comunale, accusato di perdere tempo e di ritardare l’approvazione dello statuto per l’Agenzia del risanamento. Per questo motivo il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha annunciato le dimissioni e si è preso alcuni giorni di vacanza. Nella città sulla Stretto si chiedono se si tratti di un’altra boutade del vulcanico per cercare di spronare il consiglio comunale, dove alle ...

Cateno De Luca sindaco di Messina - riferisce di prendere le distanze dall'infame gesto contro i centri per migranti : Il sindaco di Messina, l'onorevole Cateno De Luca, dopo aver appreso di quanto accaduto la notte scorsa in due strutture cittadine, riferisce : 'prendo le distanze da questo infame gesto'! 'Condanno ...

Diciotti - il sindaco di Messina : «Ci inviano i migranti senza avvisare - li metto nelle baracche» : 'Ho chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza al Governo, ma intanto devo trovare il posto per loro e sono pronto a requisire mezzo mondo perché io non tengo 10mila famiglie sotto l'amianto, ...

