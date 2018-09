Salute | boom mal di schiena già a 11 anni | sport riduce rischi

meteoweb.eu

: Pompei arriva anche in Cina - stampamezzogior : Pompei arriva anche in Cina - gpg_radio1 : LIVE @fortimar #MalaTerra 'L'#inquinamento si vedeva anche durante il boom economico, ma veniva considerato un male… - ayeronday11 : Sesso: Gb, con boom Tinder e Grindr aumentano malattie: -

(Di martedì 18 settembre 2018) Non sono più solo i grandi a lamentare acciacchi alla colonna e colpi della strega: il mal dicolpisce sempre di più anche i bambini, con dolori intensi fin dalla pubertà. E se la colpa è da attribuire in larga parte alla postura china su tablet e pc, farein modo regolare può rivelarsi un antidoto. “Sempre più spesso i bambini iniziano a soffrire di mal diin età adolescenziale, intorno agli 11, e la colpa è delle abitudini scorrette, mancanza di attività motoria e passatempi sedentari, che modificano l’atteggiamento posturale“, spiega David Pomarici, fisioterapista, osteopata, responsabile del Servizio di posturologia dell’età evolutiva presso il Gruppo Ini, Istituto neurotraumatologico italiano (Divisione Villa Dante). “Ma attenzione – precisa – postura sbagliata non significa maggioro di patologie della ...