Caduta in diretta per Barbara D' Urso con Malgioglio nella prima puntata di Domenica Live

CRISTIANO MALGIOGLIO / Video - Caduta in diretta con Barbara D'Urso : "Ma sei scemo?" (Domenica Live) : CRISTIANO MALGIOGLIO, nella sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sceglie di accettare l'invito a Domenica Live dove tornerà protagonista.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:11:00 GMT)

Caduta Libera! - la prima puntata in diretta : Caduta Libera! 7 | La prima puntata in diretta Ore 18.45 | Inizio previsto. Caduta Libera! 7 | Nuova Edizioneprosegui la letturaCaduta Libera!, la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 09 settembre 2018 18:40.

Caduta Libera - il programma concorrente di RaiUno fa ottimi ascolti e Gerry Scotti e attacca (indirettamente) Mediaset : Domenica 9 settembre tornerà nel preserale di Canale 5 “Caduta Libera“, il game show condotto da Gerry Scotti giunto alla settima edizione. Una fascia oraria che Canale 5 ha però di fatto “spento” da tre mesi mentre RaiUno ha trasmesso, come accade da anni, Reazione a Catena. programma solido che, al netto delle critiche ricevute dal conduttore Gabriele Corsi, ha ottenuto ottimi ascolti. A Mediaset hanno puntato tutto ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : brutta Caduta! A terra Daniel Martin e Alaphilippe : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon ...