Scossa di terremoto nella notte nel Reggiano | magnitudo 3 9 | La terra trema anche in

Terremoto - paura nella notte in Emilia : forte Scossa di magnitudo 3.9 : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato alle 2:33 in provincia di Reggio Emilia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 3 km a nord di Bagnolo di Piano. Poco dopo un’altra scossa più leggera.Continua a leggere

Terremoto oggi in provincia di Reggio Emilia : Scossa avvertita anche in Veneto e Lombardia [DATI ] : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato a 3 km nord da Bagnolo in Piano (Reggio Emila) alle 02:33:45 ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto oggi in provincia di Reggio Emilia: scossa avvertita anche in Veneto e Lombardia [DATI ] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Molise - nella notte un'altra Scossa : sono 190 dal 14 agosto : La terra continua a tremare in Molise. Intorno alle 2,07 si è registrata una scossa di Terremoto magnitudo 3, con epicentro sempre vicino a Montecilfone (Campobasso). sono circa...

Terremoto in Molise - ancora una Scossa di magnitudo 3 a Montecilfone : Terremoto in Molise, ancora una scossa di magnitudo 3 a Montecilfone Nuovo sisma alle 2:07 con epicentro vicino al piccolo comune in provincia di Campobasso. Nessun danno segnalato. Prosegue il monitoraggio degli immobili danneggiati, ma le famiglie rimangono nelle tende Parole chiave: ...

