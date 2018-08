Atletica paralimpica | Europei 2018 | Giuseppe Campoccio si tinge d’ORO nel lancio del peso

oasport

(Di martedì 21 agosto 2018) Seconda giornata di gare a Berlino (Germania) degliparalimpicileggera e day-2 in cui sono stati 7 gli atleti azzurri ad esibirsi nel programma odierno. Andiamo dunque a raccontarvi le loro gesta. Il primo a scendere in pedana è stato il giovane Marco Pentagoni impegnato nel salto in lungo, categoria T63. L’azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo con la misura di 5.89 preceduto dal danese Daniel Wagner (6.72, primato dei campionati) e dal tedesco Heinrich Popow (6.24), che con questo risultato ha ottenuto l’argento oltre che il primato personale stagionale. La pista poi è stata teatro del ritorno alle competizioni internazionali di un’atleta di spessore come Oxana Corso, iscritta nei 100 metri T35, distanza nella quale fu argento paralimpico a Londra 2012 e oro mondale a Lione l’anno successivo. L’azzurra ha ottenuto il quinto posto ...