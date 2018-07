Marchionne | Elkann | ' Un leader illuminato | un punto di riferimento ineguagliabile'

Peggiorate le condizioni di Marchionne. Elkann : "Leader illuminato" : Fca: "Non potrà riprendere la sua attività lavorativa". Le condizioni di salute del manager sono Peggiorate per "complicazioni inattese durante la convalescenza"

Ferrari - John Elkann nuovo presidente : sostituisce Sergio Marchionne. Louis Camilleri amministratore delegato : Giornata difficile e fondamentale per Fca e Ferrari . John Elkann è il nuovo presidente della Scuderia di Maranello e Louis Camilleri il nuovo amministratore delegato. Entrambi sostituiscono Sergio ...

Fca – Le condizioni di Marchionne peggiorano : le parole commoventi di John Elkann : Il peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, il cambio al vertice della Fca e le parole di John Elkann a riguardo Giornata storica ai vertici di FCA: Sergio Marchionne è stato sostituito oggi. L’amministratore delegato di Fca non si è ancora ripreso dall’intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto nei primi giorni di luglio. Le condizioni di Marchionne preoccupano, ma intanto ai vertici di FCA, John Elkann ha ...

Fca - peggiorano le condizioni di salute di Marchionne. Elkann : «È stato un leader illuminato» : Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa. Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Manley nominato nuovo Ceo di Fca. Elkann: rispettiamo la privacy di Sergio e delle persone che gli sono più vicine...

