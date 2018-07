Morta alla quarta settimana di gravidanza in ospedale Asl | “Possibili gravi incongruenze”

A Empoli una donna alla quarta settimana di gravidanza è Morta. Disposta l'autopsia : Una donna di 42 anni, alla quarta settimana di gravidanza, è morta questa mattina all'ospedale di Empoli (Firenze). Lo rende noto l'Asl Toscana Centro, spiegando che la paziente era ricoverata da sei giorni nel reparto di ostetricia per iperemesi gravidica: aveva accusato vomito ripetuto, con rischio di disidratazione e perdita di peso, e per questo motivo era stata portata in ospedale. È stata un'ostetrica, intorno alle 7.40, ad ...

Ancona - anziana trovata Morta in casa con ferite alla gola. A dare l’allarme il marito 90enne : Una donna di 85 anni, Emma Grilli, è stata trovata morta in casa, a Chiaravalle (Ancona), con segni di morte violenta, con profonde ferite alla gola. Il marito di 90 anni ha scoperto il cadavere al rientro dalla spesa e ha dato l’allarme. La casa era a soqquadro. In corso le indagini dei carabinieri.Continua a leggere

“Nuotava e si è bloccata : è stato terribile”. Per Maria non c’è stato nulla da fare : è Morta a pochi metri dalla riva : Come bloccata. È rimasta così, in acqua, una bagnante ferrarese che si trovava in vacanza sul litorale di Comacchio, a Lido Volano. Si chiamava Maria Baccarelli e stava nuotando a fianco del marito a pochi metri dalla riva quando, all’improvviso, si è sentita male. pochi attimi ma fatali: Maria è morta così, sotto gli occhi del marito. La vacanza al mare della coppia si è trasformata in tragedia sabato scorso, 14 luglio 2018. Come ...

Cesio - donna trovata Morta sul ciglio della strada/ Ultime notizie - ferita alla testa : malore o assassinio? : Cesio, donna trovata morta sul ciglio della strada, Ultime notizie, ferita alla testa: malore o assassinio? La 44enne era residente a Torino e stava rientrando presso la sua abitazione(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:28:00 GMT)

Civitanova - salta la cena fuori perché si sente male : Michela trovata Morta dalla figlia : Civitanova - Tragedia nella notte, una giovane mamma è stata trovata morta in casa dalla figlia. La donna, 47 anni, si chiamava Michela Faccioni e viveva a Civitanova. La tragedia si è consumata l'...

"Buon viaggio Martina" - l'omaggio di Tiziano Ferro alla ragazza Morta a pochi giorni dalla Maturità : Una bellissima storia di amicizia arriva da un liceo di Latina, dove una ragazza, Martina, non è riuscita a sostenere l'esame orale della Maturità perché il tumore contro cui lottava l'...

LIDIA TOGNI - Morta REGINA DEL CIRCO/ Addio alla mamma di Liviana - Vinicio e Davide : il ricordo dei fan : MORTA LIDIA TOGNI, la REGINA del CIRCO: l'Addio alla mamma di Vinicio, Liviana e Davide, le ultime notizie. 86 anni, malata da tempo, fondò il Royal Americano e il CIRCO Massimo (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:53:00 GMT)

