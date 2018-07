Rai | va a Forza Italia il presidente della Vigilanza È il giornalista Alberto Barachini 

Commissione Vigilanza Rai - Alberto Barachini (Forza Italia) nuovo Presidente : Il successore di Roberto Fico alla guida della Commissione di Vigilanza Rai è Alberto Barachini, parlamentare di Forza Italia. Nei giorni scorsi era circolato anche il nome di Maurizio Gasparri, scelta non condivisa dal Movimento 5 Stelle che, secondo alcune fonti, avrebbe posto il veto sul nome dell'ex ministro.Continua a leggere

Rai - per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza votazione : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della commissione di vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. C’era stata una fumata nera alle prime due votazioni: Barachini aveva ottenuto 18 voti alla prima votazione e 19 voti alla seconda votazione, insufficienti a raggiungere il quorum di 24 voti. L'articolo Rai, per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza ...

Nomine - Copasir al Pd e Vigilanza Rai a Forza Italia : la partita entra nel vivo : Non sono mancate polemiche: il Pd Anzaldi critica che uno dei candidati sia la cronista politica del Tg1 Claudia Mazzola, che 'segue da anni il M5s'. Curiosamente nel 2015 l'allora portavoce del ...

Cazzola vs Mussolini : “Ero di Forza Italia - ma voterò Pd perché voi mi fate schifo”. E Roventini fRaintende : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra l’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola. L’economista attacca Lega e M5s, definendo i suoi esponenti “ragazzotti”, poi rivolge un monito personale ad Alessandra Mussolini: “Per me il populismo è una moderna forma di fascismo. Quindi, capisco benissimo la sua posizione”. “Scusami, ma tu non ...

Alfonsi : Raid Forza Nuova è sfregio a nostro Municipio : Roma – “Il raid razzista di Forza Nuova di due notti fa in piazza Vittorio e’ uno sfregio al nostro Municipio e al rione di Esquilino che da piu’ di 20 anni e’ conosciuto in tutta Italia come esperienza avanzata in tema di integrazione di cittadini stranieri per questo stasera saro’ personalmente in Piazza Vittorio accompagnata dall’intera giunta del Municipio I al fianco dei cittadini del rione che ...

Rai - in vigilanza spunta il nome di Alberto Barachini : di Forza Italia e fedelissimo del Cav : Alla vigilanza Rai andrà un azzurro. E tra Maurizio Gasparri e Paolo Romani spunta il nome di un altro forzista: Alberto Barachini, neosenatore ed ex uomo di Mediaset. Sarebbe proprio Silvio ...

Rai - Alessandro Greco fatto fuori da Zero e Lode? Lo sfogo : 'Per forza - io...' : Con il suo show Zero e Lode Alessandro Greco aveva raccolto un ottimo successo, eppure in Rai hanno deciso di allontanarlo, lasciando sconcertati i suoi numerosi fan. Il programma non è stato ...

Ue-UcRaina : vertice bilaterale riafferma impegno per rafforzamento associazione politica ed economica con Kiev : Bruxelles, 09 lug 17:40 - , Agenzia Nova, - Il vertice Ue-Ucraina, che si è tenuto oggi a Bruxelles, ha riaffermato l'impegno verso il rafforzamento dell'associazione politica ed economica... , Beb,

Rai - intesa Di Maio-Salvini per far fuori il Pd e dare un posto a Forza Italia nel cda : L'obiettivo è far sparire il Pd . Innanzitutto in Rai, dove i dem hanno fatto il bello e il cattivo tempo negli ultimi cinque anni e dove invece, come riporta Il Fatto Quotidiano , non avranno nemmeno ...

Rai - il piano di Leg e M5s : Forza Italia e Pd fuori dal Cda - un siluro contro Silvio Berlusconi : Se Silvio Berlusconi vuole la guida della Commissione di Vigilanza Rai allora deve rinunciare a esprimere un membro del Cda di Viale Mazzini . Un aut aut che viene direttamente dall'alleato leghista ...

Copasir e Vigilanza Rai - il Pd pronto alla guerra. Incontro con Forza Italia. Meloni : “Scandaloso - Berlusconi smentisca” : Il Pd è pronto a “scatenare un casino”, per usare le parole di un dirigente del partito sentito dall’agenzia LaPresse, se la maggioranza impedirà ai democratici di assumere la presidenza del Copasir, a beneficio di Fratelli d’Italia. Per questo ieri i capigruppo di Pd e Forza Italia si sono incontrati per definire un metodo in vista delle votazioni della prossima settimana, quando si comporranno le commissioni ...

Lady Gaga e il suo appello per aiutare chi soffre di depressione o malattie mentali : “La gentilezza è la forza tRainante” : Dei propri problemi o malattie mentali meglio che la gente ne parli in mezzo e con gli altri “perché tenerle nascoste fa ammalare”. Parola di Lady Gaga. La 32enne cantante newyorchese è intervenuta durante la cerimonia dei Global Changemakers Award per ricevere, assieme a sua madre Cynthia Germanotta, un premio per l’attività della sua Born This Way Foundation, istituzione privata che si occupa proprio di aiutare i ragazzi con problemi ...

Forza Italia tiene al Sud : resta ancora il tRaino dell’asse di centrodestra : a Nessuna traccia dell"Opa leghista su Forza Italia. Nel Centro-Sud il partito azzurro scaccia via spettri e timori della vigilia dimostrando una buona capacità di attrazione e di tenuta. C"è il successo di Catania dove l"europarlamentare azzurro Salvo Pogliese conquista la roccaforte di Enzo Bianco direttamente al primo turno con il 52% dei consensi.C"è il caso di Brindisi dove Roberto Cavalera - sostenuto da Forza Italia, Udc e Liste Civiche - ...