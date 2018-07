Rifiuti | Ambiente e Igiene Urbana rimangono la bestia nera del centrodestra

AMBIENTE - Appuntamenti settimanali con la stazione mobile a cui conferire Rifiuti particolari a Ferrara e frazioni limitrofe : Al via Ecomobile: servizio itinerante di raccolta rifiuti e ingombranti in varie zone della città 09-07-2018 / Giorno per giorno , Comunicato a cura di Hera spa, È partito il nuovo servizio Ecomobile ...

Rapporto Ecomafia 2018 : boom di arresti per crimini contro l’ambiente e di inchieste sui traffici illegali di Rifiuti : “Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici illeciti di rifiuti“: dal Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato questa mattina a Roma, spiccano infatti “le 538 ordinanze di custodia cautelare emesse per reati ambientali nel 2017 (139,5% in più rispetto al 2016). Un risultato importante sul fronte repressivo frutto ...

Legambiente : "Preoccupati e allarmati per questa strana epidemia di roghi che divampano in impianti di trattamento di Rifiuti" - : "Purtroppo assistiamo all'ennesimo potenziale disastro ambientale scaturito da incendi in impianti che dovrebbero consentire percorsi virtuosi e di economia circolare. Qualcosa non torna, da tempo guardiamo con crescente preoccupazione questa strana epidemia di roghi che divampano in impianti di trattamento di rifiuti, da un capo all'altro del ...

Rifiuti : Legambiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano Rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente "per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale". "Siamo di nuo

Rifiuti : Legambiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza (2) : (AdnKronos) - Per Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, sarebbe meglio "una legge in meno ed un impianto in più. Fare una legge di 30 articoli fa perdere solo tempo e la Sicilia non ne ha - sottolinea - Propendiamo per un percorso più snello, con poche modifiche e integrazioni alla le

Legambiente - per 37% cittadini importante gestione Rifiuti : Così un sondaggio di Lorien consulting per Legambiente e Conou , Consorzio nazionale per la raccolta e gestione degli oli usati, in occasione dell'EcoForum sull'economia circolare, che apre i ...

Ambiente : 24.500 tonnellate di Rifiuti elettronici raccolti in un anno - Ecolight cresce del 6% : Sono quasi 24.500 le tonnellate di rifiuti elettronici gestiti nel corso del 2017. Il 6% in più rispetto all’anno precedente, con un tasso di recupero medio di oltre il 96% in peso. Sono questi i principali numeri di Ecolight, sistema collettivo nazionale per la gestione dei RAEE e delle pile esauste, contenuti nel Rapporto Sociale 2017. Il consorzio segna così un passo in avanti, in favore dell’Ambiente e delle aziende consorziate (che hanno ...

Ambiente - Rifiuti : a Catanzaro la raccolta differenziata supera il 66% - al di sopra della media nazionale : Sono stati presentati a Palazzo de Nobili i risultati raggiunti nell’ambito del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale di Catanzaro a seguito del percorso intrapreso – prima città in Calabria – in collaborazione con CONAI, il Consorzio nazionale Imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Nel mese di maggio sono stati raccolti in maniera differenziata ...

Legambiente : «Sconfortanti di dati sui Rifiuti di Roma» : Il dossier sui rifiuti di Roma presentato venerdì mattina da Legambiente mostra dati «Sconfortanti» secondo il presidente dell'associazione, Roberto Scacchi. Raccolta differenziata ferma nel 2017 al ...

Ambiente - Roma : il 14 giugno ISPRA presenta il Rapporto Rifiuti Speciali : ISPRA presenterà il Rapporto Rifiuti Speciali a Roma il 14 giugno 2018. Il Rapporto dell’ISPRA fornisce gli ultimi dati disponibili (riferiti al 2016) sulla produzione e gestione a livello nazionale, regionale e provinciale in Italia dei Rifiuti Speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Superiori di quattro volte per quantità rispetto a quelli urbani, si definiscono “Speciali” tutti i Rifiuti non urbani prodotti da industrie e aziende. Giunto ...

Giornata mondiale dell’ambiente : stop ai Rifiuti di plastica monouso. “Mancano interventi drastici delle grandi aziende” : Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono riversati negli oceani. Il nemico numero sono i prodotti monouso. Basti pensare che in tutto il mondo ogni minuto vengono acquistate un milione di bottiglie, mentre l’Ocse denuncia che nel pianeta si ricicla solo il 15% di plastica. Quest’anno la Giornata mondiale dell’ambiente 2018 è dedicata proprio al tema Beat Plastic Pollution, tag con cui il programma dell’Onu per l’Ambiente ...

Giornata mondiale dell'ambiente : norme più severe per riciclo Rifiuti : Per Federconsumatori servono norme più severe in tema di riciclaggio dei rifiuti. Solo una piccolissima parte di plastica viene riciclata

Ambiente - ANBI : i Rifiuti di plastica nei fiumi favoriscono allagamenti e alluvioni : “Se la plastica abbandonata è un allarmante fonte di inquinamento per gli oceani, pregiudicati annualmente da 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale è, in proporzione, una grave fonte di pericolo per la rete idraulica del Paese”: il sorprendente dato è reso noto da Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), alla vigilia ...

Rifiuti : commissione Ambiente Ars approva piano stralcio : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - La commissione Territorio e Ambiente dell'Ars ha approvato all'unanimità il piano stralcio sui Rifiuti. Il piano consente di pianificare sia una strategia unitaria di gestione e raccolta dei Rifiuti che l’impiantistica necessaria al corretto smaltimento per ogni provin