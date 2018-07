Euro | Di Maio | “Il governo non vuole uscire dalla moneta unica | non è nostra volontà”

Di Maio corregge il ministro Savona. «Non lavoriamo a un piano B sull’Euro» : Il vicepremier in tv parla anche dei migranti: inimmaginabile chiudere ai porti per navi italiane, ma condivido tutte le perplessità di Salvini

Pensioni d’oro - Di Maio vuole tagliare assegni sopra i 4-5mila Euro netti. Inps : “Sono 40mila” : Luigi Di Maio ha annunciato tagli per chi prende una pensione "sopra i 4-5 mila euro netti". Nel mirino ci sarebbero quindi le Pensioni d'oro, che secondo l'Inps in Italia ammontano a circa 40mila. Per il presidente Boeri, la soluzione sta invece nell'anticipare il metodo contributivo, legato a quanto effettivamente versato, a tutti coloro che si trovano sopra i 5 mila euro lordi.Continua a leggere

Porti aperti a navi militari - per Di Maio è colpa degli 80 Euro di Renzi. L’ex premier : “È una bugia” : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno puntato il dito contro i governi precedenti, e in particolare contro Renzi, 'colpevole', secondo loro, di aver barattato la flessibilità con l'apertura dei Porti alle navi militari straniere cariche di migranti. Renzi: "La flessibilità non c'entra nulla con le politiche migratorie. Nulla. Era un accordo politico di risposta all'austerità del Fiscal Compact. La scelta di accogliere in Italia i ...

Di Maio taglia le pensioni d'oro Nel mirino assegni sui 4mila Euro Quota 100 : arriva il super-bonus : pensioni d'oro, Di Maio: "Ddl al Senato la prossima settimana". Quota 100, nuove polemiche. E la Lega studia il super-bonus che... Segui su affaritaliani.it