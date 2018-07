Villa Romana di Positano | per il primo agosto apertura ufficiale Si prepara una grande

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla droga monete e anello di epoca romana : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Archeologia : riapre Villa Romana a Positano sepolta da eruzione : sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., e’ rimasta sconosciuta fino a pochi anni fa. Oggi, dopo non pochi intoppi, in particolar modo per il reperimento dei fondi per il restauro, rivedra’ la luce. E’ la villa romana di Positano, in costa amalfitana, che custodisce reperti archeologici dal valore inestimabile come un ciclo di affreschi del I secolo dopo Cristo. L’apertura al pubblico e’ prevista per il ...

Milano - Giochi invernali 2026 : nuovi palasport e triplo Villaggio. Atleti di casa allo Scalo Romana : Tre villaggio olimpici, quattro fan zone, piazza Duomo per le cerimonie e le medaglie. Il sogno di Milano Olimpica prende forma.

Enna Villa Romana Contrada Gerace; Cna e Siciliantica insieme per la valorizzazione : ... porterebbe un notevole impulso all'aumento dei flussi turistici, con una ricaduta positiva per l'economia del territorio, come avviene per la vicina Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Per ...

Graffiti e pitture : la Villa romana diventa la lavagna dei vandali : Non si sono limitati a imbrattare una parete della villa romana di Pollio Felice. Stavolta i writer, che da decenni imperversano nella zona dei bagni della Regina Giovanna armati di bomboletta, hanno...

Villa Nazareth - la piccola Oxford della periferia romana dove ha studiato Conte : È interessante vedere cosa disse, dalla necessità dell'accoglienza , a partire dai migranti 'che fuggono dalla fame e dalle guerre', alla cultura del provvisorio, dall'economia che ha messo al centro ...