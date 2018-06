Facilitatori o faccendieri | che male c' è?

nuovasocieta

: RT @ElioLannutti: Cricche, faccendieri, facilitatori: una delle mie interrogazioni 2012 - N36volpe1973 : RT @ElioLannutti: Cricche, faccendieri, facilitatori: una delle mie interrogazioni 2012 - MichelePlatoni : RT @ElioLannutti: Cricche, faccendieri, facilitatori: una delle mie interrogazioni 2012 - gcabocla : RT @ElioLannutti: Cricche, faccendieri, facilitatori: una delle mie interrogazioni 2012 -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Ma per la politica dell'oggi impiegare un facilitatore evidentemente fa fine e non impegna. Però di qui a sostenere che 'c'è' come asserisce l'assessore Montuori, ce ne corre o no?