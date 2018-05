Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona Streaming video e diretta tv | classifica tempi

Formula 1 - Test Barcellona : orari e come vederli su Sky : Seguiremo tutti i test in tempo reale su skysport.it : cronaca, tempi, foto e tutto quello che c'è da sapere sui test al Circuit de Catalunya. Il programma del Day-2 dei test: mercoledì 16 maggio - ...

Formula 1 - Williams - cade la prima Testa : 'salta' il capo progettista Ed Wood : A poche ore dal via del weekend di Barcellona, un'importante novità scuote il mondo Williams : il capo progettista Ed Wood , dal 2006 con la scuderia inglese, è stato sollevato dal proprio incarico. Il 50enne britannico paga le performance della FW41, protagonista con Lance ...

Formula 1 - Gp di Cina : contatto Verstappen-Vettel - in Testa Ricciardo – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo Testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

DIRETTA FORMULA 1 - GP BAHRAIN 2018/ Gara live : Vettel in Testa - Raikkonen travolge meccanico e si ritira! : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video Sky Gara Gp BAHRAIN 2018 Sakhir live: vincitore, podio, ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della stagione.

Formula 1 - Gp Bahrain – gara in diretta : Vettel in Testa - Hamilton in rimonta. Disastro Red Bull : Ricciardo è fuori : L'articolo Formula 1, Gp Bahrain – gara in diretta: Vettel in testa, Hamilton in rimonta. Disastro Red Bull: Ricciardo è fuori proviene da Il Fatto Quotidiano.