In gita sul set di Un Posto al Sole : I fan di Un Posto al Sole fra un mese esatto potranno coronare il sogno di esplorare il set della soap opera più longeva della tv italiana, in onda ormai da oltre 20 anni. Il 14 giugno 2018 torna infatti l’appuntamento con “Una gita al Sole”, evento attesissimo dagli upassini durante il quale è possibile visitare in lungo e in largo gli ambienti in cui vengono girate le scene d’interno, dal lussuoso salotto di casa Ferri agli affollati tavolini ...

Il programma : scuola - concorsi - Ilva Case occupate - c?è la stretta Anteprima sul Messaggero Digital : concorsi per la scuola su base regionale per fermare le migrazioni degli insegnanti, maestro unico, bonifica e riconversione dell?Ilva, superamento della legge Fornero con quota 100 (64 anni di...

Virginia Raggi : «Roma soffre - ecco il mio patto» L'anteprima sul Messaggero Digital : Otto di sera, Palazzo Senatorio, sede del Campidoglio, semideserto. Esce Salvatore Romeo, l?ex segretario della sindaca, quello della foto sul tetto che domina la piazza michelangiolesca...

Bus in fiamme - l'autista : 'Ho fatto il mio dovere - non mi sento un eroe' L'anteprima sul Messaggero Digital : 'Ora sono in ospedale, è stata dura, ma sto bene'. Risponde con un filo di voce Pietro Onori, l'autista dell'Atac che ieri mattina si è trovato al volante di un bus esploso nel cuore della Città ...

10 cose che - forse - non sai sulle tue impronte digitali : E non esiste una sola tecnica di rilevamento delle impronte digitali: la scienza forense ne conta almeno 25. impronte nervose. Gli investigatori hanno il loro bel da fare perché le impronte che ...

Con DIgitaL MOVIE DAYS dal 7 al 13 maggio tanti grandi film in offerta sulle principali piattaforme : UNIVIDEO ha annunciato che dal 7 al 13 maggio 2018 si terrà la prima edizione dei DIGITAL MOVIE DAYS. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona L'articolo Con DIGITAL MOVIE DAYS dal 7 al 13 maggio tanti grandi film in offerta sulle principali piattaforme proviene da TuttoAndroid.

Bruxelles lancia l'allarme sullo stallo in Italia : "L'incertezza prolungata può agitare i mercati" : L'incertezza prolungata può agitare i mercati. Arriva nelle previsioni economiche di primavera l'avvertimento di Bruxelles all'Italia, senza un governo a quasi due mesi dal voto del 4 marzo. "L'incertezza sulle politiche è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe rendere i mercati più volatili e intaccare il sentimento economico e i premi di rischio", scrive la Commissione europea nel capitolo dedicato ...

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il superstite : “Una gita da non fare. Volevo lasciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - in salvo un architetto di Milano : «Che errore - non avremmo dovuto fare la gita» : C'era anche un architetto milanese nella tragica spedizione sulle Alpi svizzere, in cui sono morte cinque persone tra cui la guida Alpina di Como. «Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale»: ...

Si accende oggi Motor Trend sul canale 56 del digitale terrestre (Discovery Italia) : Un nuovo grande brand targato Discovery debutta sul digitale terrestre free in Italia: il 29 aprile arriva Motor Trend al canale 56.E’ il nuovo canale del gruppo che racconta a 360 gradi la passione per i Motori: una passione sempre più comune anche al pubblico femminile. Motor Trend è unico nel panorama televisivo nazionale ed è la sola destinazione dedicata al mondo dei Motori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 ...

Bilancio e legge elettorale : rispunta il governo di tregua Anteprima sul Messaggero Digital : Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l'esenzione all'Europa dei dazi ...

