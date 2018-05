De Laurentiis | ' Ci hanno levato lo scudetto Sarri? Anche Mazzarri arrivò secondo'

Ira De Laurentiis : “Ci hanno tolto lo scudetto” : Napoli, 10 mag. – (AdnKronos) – “Vedremo se rimarrà così fino alla fine ma la distanza con la Juve al momento è di 6 punti, ce ne sono stati rubati 8 e io dichiaro che lo scudetto è del Napoli e ce l’hanno levato”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro della squadra partenopea a Dimaro. “La non corretta applicazione del Var, il ...

Napoli - De Laurentiis scarica Sarri? “Hanno giocato sempre gli stessi. Avrei dovuto…” : Napoli, DE Laurentiis- Dopo la frecciatina alla Juventus, Aurelio De Laurentiis punta il dito anche contro Maurizio Sarri. Tiratina d’orecchie per l’interpretazione della stagione e per l’eliminazione dall’Europa League. Come si legge su “Sport Mediaset”, il presidente ha così dichiarato: “Ci siamo fermati perché non abbiamo più forze. È finita la benzina perché hanno giocato […] L'articolo Napoli, ...