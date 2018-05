Dybala pensa al premio per la Juventus | Agnelli risponde | «Una birra»

" Dybala ? Pensavamo fosse un top player. Icardi? Con noi fatica" : le stroncature del ct argentino : La porta per i Mondiali di Russia 2018 sembra quasi chiusa per Paulo Dybala e Mauro Icardi. Lo fa capire il ct Jorge Sampaoli che nella conferenza stampa della vigilia dell'amichevole tra Argentina e Italia di stasera aManchester spiega i motivi della mancata convocazione dell'attaccante della Juventus e di quello dell'Inter

Argentina - Sampaoli : 'Pensavo Dybala fosse un top. Icardi? Qualcosa non ha funzionato' : ... "Se Gonzalo sta come adesso, e lo vedo molto forte mentalmente, c'è la possibilità che al Mondiale il potenziale d'attacco dell' Argentina sia tra i migliori del mondo". Immancabile un pensiero su ...

Juve - Dybala : 'Se finiva 0-0 non potevamo dire niente. Non pensavo di giocare 90' - così a Londra non si vince' : Paulo Dybala , attaccante della Juventus , commenta il gol vittoria contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport : 'Per la mia fiducia è un gol molto importante anche perché porta tre punti, è stata una partita molto difficile per noi. È stata una partita non bellissima, ma le due squadre si sono difese ...