Le comunità locali sono indifese e i coltivatori diventano schiavi

'L'Unione dei Comuni è il più grande inganno perpetrato ai danni delle comunità locali' : L'astensione ha semplicemente "rafforzato" la decisione politica del sindaco Mangialardi e del PD, facendo loro un favore. Per creare vera cultura di governo è necessario percepirla concretamente e ...

Confindustria : Boccia - rete per la Montagna è vicinanza a comunità locali : Cortina, 23 mar. (AdnKronos) - "La creazione della rete "Confindustria per la Montagna" rappresenta la "volontà dei nostri imprenditori di sottolineare l'importanza della identità territoriale, della responsabilità che sentono in rapporto al territorio , della volontà di immaginare un paese sempre p