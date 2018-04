Accordo M5S PD Governo | Martina incontra Fico e apre a Di Maio | Dem spaccati | virale

Governo - il renziano Verducci : “Accordo con M5s? Voterò no. Due forze incompatibili non possono stare insieme” : “Io non penso non credo ci siano le condizioni per un accordo con il M5s”. Il senatore renziamo Francesco Verducci lascia la sede de ‘Il Nazareno’ poco dopo Matteo Orfini (che però esce in auto, dopo aver affidato la sua contrarietà a un eventuale accordo per formare il Governo con il M5S ai social). “Noi abbiamo un mandato che è quella dell’ultima direzione nazionale, che prevede che il Pd stia ...

Accordo con il Pd - parlamentari e base M5S si spaccano. Giovedì l'assemblea dei gruppi : Tra parlamentari e base Cinquestelle si discute animatamente di quel che sta accadendo dopo la chiusura con la Lega e l'avvio del confronto con il Partito Democratico, salutato con favore dalle frange ...

Governo - Gozi (Pd) : "Accordo con M5s? Voterò no. Non vedo novità per la formazione di un esecutivo con loro" : "Se si voterà nella prossima direzione nazionale per un accordo con il M5S io Voterò no". Uno dei primi a opporsi alle aperture di Maurizio Martina e all'ipotesi di accordo per la formazione del Governo tra M5s e Partito democratico è il renzianissimo Sandro Gozzi, esponente dem e attuale sottosegretario agli Affari europei. "Io a oggi non vedo novità per la formazione di un Governo con loro, se ci fossero cambiamenti ...

In direzione contraria. La linea renziana sarà no all'Accordo con il M5S : No all'accordo con il M5s. E' questa la linea che i renziani porteranno in direzione nazionale, organo che verrà convocato probabilmente lunedì prossimo. Il segretario dimissionario del Pd, Matteo Renzi, oggi è nel suo studio a Palazzo Giustiniani. Era lì quando i quattro delegati del Pd, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, hanno incontrato il presidente della Camera Roberto Fico, ...

Maurizio Martina ha detto che il PD potrebbe convocare la direzione nazionale per discutere un eventuale Accordo con il M5S : Dopo aver partecipato alle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, il segretario reggente del PD Maurizio Martina ha detto che solo con «la fine definitiva di qualsiasi tentativo di un accordo tra Cinque Stelle, Lega e centrodestra», e The post Maurizio Martina ha detto che il PD potrebbe convocare la direzione nazionale per discutere un eventuale accordo con il M5S appeared first on Il Post.

"Senza di me" - i renziani in rivolta contro l'Accordo PD-M5S : "Umiliante - ci opporremo" : I renziani respingono in blocco l'apertura al M5S prospettata a margine della consultazioni con Fico dal segretario dem, Maurizio Martina: "Senza di me" è l'hashtag rilanciato dalla base di militanti e da molti esponenti renziani per protestare contro un eventuale dialogo di governo con il Movimento 5 Stelle.

Maurizio Martina - il reggente Pd apre all'Accordo con M5s : 'Solo se rompono con Lega e Centrodestra' : Il primo passo in avanti verso un'alleanza M5s-Pd arriva dal segretario reggente Maurizio Martina , più che ottimista dopo la consultazione a Montecitorio con il presidente della Camera Roberto Fico. ...

Accordo M5S-PD : la Boschi trema - il web insorge - Salvini si infuria Video : Ora a tremare è Maria Elena Boschi. Ieri è stato dato dal Capo dello Stato un mandato esplorativo a Roberto Fico [Video] per trattare con il centro-sinistra e cercare di trovare dei punti in comune per poter far partire un governo M5S-#Pd. Difficile un Accordo anche perché molti degli esponenti del Partito Democratico, ancora fedeli a Matteo Renzi, non vedono di buon occhio la possibile intesa. Uno di questi è proprio la Boschi che ha paura di ...

Marcucci : Accordo M5s-Pd quasi impossibile ma sorprese dietro angolo. Carelli : Renzi imprescindibile : Alle 14. 30 la delegazione del Pd a colloquio con il Presidente della Camera, Roberto Fico. Alle 17.30 toccherà alla delegazione del M5s. La Gelmini intanto - in vista di queso nuovo giro di consutazioni - invita l'alleato Matteo Salvini a cercare voti in Parlamento. Leu: governo 5Stelle-Dem? : "Il trionfo del trasformismo"

Maria Elena Boschi ostile all'Accordo Pd-M5s : la prima testa a saltare può essere la sua : È il momento del grillino Roberto Fico , che ha ricevuto lunedì al Quirinale il mandato esplorativo per trattare in via esclusiva col Pd, circostanza che ha fatto infuriare Matteo Salvini che ha ...

Governo - al via le consultazioni di Fico per Accordo M5s-Pd : Partono oggi le consultazioni di Roberto Fico, al quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il mandato di sondare le possibilità di un accordo di Governo tra M5s e Pd. Il ...

Accordo Pd-M5S - la base grillina si ribella : "Mai con i dem - lasciamo il Movimento" : Un Accordo di governo tra M5S e PD? La base grillina sembra non essere affatto intenzionata ad accettare un'eventuale intesa con i dem e moltissimi attivisti in queste ore minacciano di lasciare il Movimento 5 Stelle qualora Di Maio dovesse andare al governo con il Partito Democratico.